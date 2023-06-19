الولايات المتحدة تعرب عن انزعاجها الشديد جراء الإعلان عن بناء جديد في الضفة الغربية

يأتي الإعلان عن الخطط الجديدة في الوقت الذي وصلت فيه مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى إسرائيل يوم السبت.

انتقدت الولايات المتحدة بشدة يوم الأحد قرار إسرائيل السماح ببناء أكثر من 4500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "منزعجة بشدة" من هذه الخطوة وأعربت عن قلقها إزاء التغييرات في نظام إدارة المستوطنات الإسرائيلية التي ستسرع عملية الموافقة على البناء من خلال تقليص الخطوات من ست إلى خطوتين فقط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان إن الولايات المتحدة "كما فعلت منذ فترة طويلة، تعارض مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام. إننا ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام الالتزامات التي تعهدت بها في العقبة بالأردن وشرم الشيخ في مصر، واستئناف الحوار من أجل وقف التصعيد".

يأتي هذا الرد بعد نشر جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط للضفة الغربية صباح الأحد، والذي تضمن الموافقة على وحدات سكنية جديدة. وتأتي هذه المخططات بالإضافة إلى حوالي 10.000 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل في الاجتماع السابق للمجلس الأعلى للتخطيط. وبالتالي، تمت الموافقة على عدد أكبر من الوحدات السكنية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 مقارنة بأي نصف آخر من العقد الماضي.

Miriam Alster/FLASH90 مستوطنة حلميش في الضفة الغربية.

يأتي الإعلان عن الخطط الجديدة في الوقت الذي وصلت فيه مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى إسرائيل يوم السبت. ومن المقرر أن تلتقي مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك توسيع وتعميق اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط والحد من سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وفقًا لوزارة الخارجية.

في شباط/فبراير، أعلنت إسرائيل بالفعل عن بناء 9000 منزل جديد في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار انتقادات في واشنطن. وبعد ذلك تم النظر في اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل ردًا على هذا الإعلان.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها، تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

ووفقا للنشر في معا فقد أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية ممثلة بحسين الشيخ أعربت عن غضبها الشديد جراء الإجراء الإسرائيلي المعلن عنه الهادف إلى توسيع المستوطنات في الضفة ما دعا الشيخ الى الإعلان عن قرار السلطة الفلسطينية مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذي كان مقررا عقده اليوم الإثنين.