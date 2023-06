اندلعت اشتباكات صباح اليوم الإثنين في جنين وبلغ عدد المصابين 13 شخصا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. في غضون ذلك، قالت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن مقاتليها من كتيبة جنين اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في عدة نقاط بالمدينة. وقالوا في بيان إنهم فجروا عددا من العبوات الناسفة باتجاه القوات الاسرائيلية.

ووردت معلومات بإصابة خمسة جنود إسرائيليين خلال الاشتباكات مع الفلسطينيين في جنين.

وجاء من وزارة الصحة الفلسطينية تقرير يفيد بمقتل الطفل أحمد يوسف صقر وخالد عزام عصاعصة 21( عاما)، وقسام فيصل أبو سرية كذلك هنالك 3 مصابين حالتهم حرجة واثنان بحالة خطيرة من بين 30 إصابة بين متوسطة وطفيفة.

وفي تطور لافت للأحداث، تحدثت تقارير عن غارة جوية اسرائيلية على الضفة الغربية لأول مرة منذ 2002.