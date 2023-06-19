ووفق آخر حصيلة فقد قُتل ثلاثة فلسطينيين بينهم الطفل أحمد يوسف صقر إضافة إلى 30 إصابة. كما تم تنفيذ غارة جوية اسرائيلية على الضفة الغربية لأول مرة منذ 2002.

اندلعت اشتباكات صباح اليوم الإثنين في جنين وبلغ عدد المصابين 13 شخصا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. في غضون ذلك، قالت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن مقاتليها من كتيبة جنين اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في عدة نقاط بالمدينة. وقالوا في بيان إنهم فجروا عددا من العبوات الناسفة باتجاه القوات الاسرائيلية.

ووردت معلومات بإصابة خمسة جنود إسرائيليين خلال الاشتباكات مع الفلسطينيين في جنين.

وجاء من وزارة الصحة الفلسطينية تقرير يفيد بمقتل الطفل أحمد يوسف صقر وخالد عزام عصاعصة 21( عاما)، وقسام فيصل أبو سرية كذلك هنالك 3 مصابين حالتهم حرجة واثنان بحالة خطيرة من بين 30 إصابة بين متوسطة وطفيفة.

وفي تطور لافت للأحداث، تحدثت تقارير عن غارة جوية اسرائيلية على الضفة الغربية لأول مرة منذ 2002.

https://twitter.com/i/web/status/1670616057956974593 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

جاء في بيان مشترك للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم حرس الحدود أن "مروحيات قتالية أطلقت النار على منطقة بمحيط مدينة جنين بعد رصد عدد من المسلحين في المنطقة. وكانت فرقة من مقاتلي وحدة يماس الخاصة وحرس الحدود ودورية المظليين قد انطلقت إلى مدينة جنين في وقت مبكر من صباح اليوم بغية اعتقال اثنين من المطلوبين.

وتخللت العملية تبادل إطلاق نار كثيف مع فلسطينيين مسلحين، وألقيت عبوات كثيرة باتجاه القوات التي ردت بإطلاق النار ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات.

وتابع البيان: أثناء مغادرة القوات تعرضت مركبة عسكرية لإلقاء قنبلة ما أسفر عن أضرار وتبادل مستمر للنيران. كما تم استدعاء مروحية التي قامت بإطلاق النار للسماح بإخلاء الجنود الجرحى من مكان الحادث وتم التقيد بعدم إطلاق النار باتجاه المباني أو المسلحين أنفسهم".

وبحسب تقرير لإذاعة هيئة البث الرسمية فإن الآلية المستهدفة بعبوة جانبية قوية هي مصفحة من طراز النمر وقد أصيب 5 جنود في أطرافهم ونقلوا لمستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج.

وفي تقارير لاحقة تمت الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية سقطت في كمين مخطط له اشتمل على تفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار، ثم بدأت عملية إنقاذ تضمنت إطلاق نار كثيف ما نجم عنه عدد كبير من الجرحى في الجانب الفلسطيني. ويفيد مطلعون أن التكتيكات التي اتبعها الفلسطينيون هذه المرة مستوحاة من الماضي القتالي في لبنان وغزة. كما أشارت تقارير إلى أن المستهدف في هذه العملية هو الناشط في الجناح العسكري لحركة حماس عصام ابو الهيجا.