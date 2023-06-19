بقيادة إسماعيل هنية وفد من حركة "حماس" يزور إيران

قالت حماس في بيان لها، "من المقرر أن يلتقي الوفد بالقيادة الإيرانية لبحث العديد من القضايا السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية"

وصل وفد من حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى العاصمة الإيرانية طهران حيث سيلتقي مسؤولين إيرانيين، لبحث العديد من القضايا السياسية والميدانية.

وقالت حماس في بيان لها، "من المقرر أن يلتقي الوفد بالقيادة الإيرانية لبحث العديد من القضايا السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، مشيرة إلى الزيارة تأتي بعد "دعوة كريمة من قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران".

وأضاف البيان، أن "الوفد يضم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، والأعضاء خليل الحية ونزار عوض الله ومحمد نصر".

وكان قد التقى الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة، في وقت سابق من أمس الأحد، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة طهران، الذي أكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية.

وتقيم إيران علاقات مع عدد من الفصائل الفلسطينية من بينها حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي".