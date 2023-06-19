وبحسب بيان رسمي، فإن الرئيس هرتسوغ انضم الى الاثنين "تكريما للجهود المشتركة لتخفيف معاناة الاطفال وسط الحرب والجهود الانسانية الشاملة".

التقت السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكي، صباح الإثنين، بزوجة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ميخال، في إسرائيل لتناول وجبة الإفطار في بداية يوم عملهما المشترك.

وبحسب بيان رسمي، فإن الرئيس هرتسوغ انضم الى الاثنين "تكريما للجهود المشتركة لتخفيف معاناة الاطفال وسط الحرب والجهود الانسانية الشاملة".

وستركز زيارة أولينا زيلينسكي، خلال يوم العمل المشترك، على قضية علاج ما بعد الصدمة للأطفال والشباب. حيث سينطلقان في زيارة مستشفى الأطفال الصفرا في وسط إسرائيل.

وسيقومان بعد ذلك بمناقشة مهنية مع الائتلاف الإسرائيلي للصدمات ومنظمة NTL التي تقدم الرعاية للأطفال وضحايا الصدمات على المستوى الوطني.

ومن المتوقع أيضا أن تزور أولينا زيلينسكي، الجنود الأوكرانيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

وكان يخشى إلغاء هذه الزيارة بعد "الاستفزاز" الذي قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث وصف الجمعة الماضي، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه " وصمة عار على الشعب اليهودي"، واتهم مرة أخرى أوكرانيا بأنها في أيدي النازيين الجدد لتبرير عمليتها المسلحة هناك.

قال سفير أوكرانيا في إسرائيل يفغن كورنيتشوك لـ i24NEWS إن "مثل هذا الخطاب يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على الزيارة".