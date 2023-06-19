قطر والإمارات يعيدان التمثيل الدبلوماسي بينهما بعد 9 سنوات من المقاطعة

تبادل هاتفياً وزير الخارجية عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التهنئة بمناسبة استئناف العمل في سفارتي البلدين

أكدت كل من الإمارات و قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بعد 9 سنوات من المقاطعة، وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل بدءاً من اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان مشترك، انطلاقاً من "اتفاق العُلا"، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، أعلنت قطر والإمارات إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، مزاولة أعمالها اليوم الاثنين الموافق 19 حزيران/يونيو 2023.

وتبادل هاتفياً وزير الخارجية عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التهنئة بمناسبة استئناف العمل في سفارتي البلدين، حسب ما نشر في صفحة الحساب الرسمي لمكتب وزير الخارجية الإماراتي عبر توتير.

وشدد الجانبان حسب البيان، أنّ "هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

وكانت قطر قد أكدت سابقا، أنها تعمل مع الإمارات على إعادة فتح كل بلد سفارته لدى الآخر "في الأسابيع القادمة"، وذلك بعد أعوام من التوتر في العلاقات بينهما، وفي خطوة تأتي في سياق سلسلة انفراجات دبلوماسية في الشرق الأوسط.