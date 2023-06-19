وزير الأمن غالانت: سنقاتل الإرهاب دون هوادة وسنعمل على توفير الرزق والرخاء للسكان

عملية جنين انطلقت صباح اليوم في ظل تقديرات للمؤسسة الأمنية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق تركز على شمال الضفة الغربية

عقب وزير الأمن يوآف غالانت على العملية العسكرية المتواصلة في جنين منذ الصباح بالقول: مقاتلونا تصرفوا في جنين بشجاعة وحذر كبيرين وحالة الجرحى مستقرة. وأضاف "لن يكون للإرهاب ملاذ لا في جنين ولا في نابلس ولا في غزة. سنصل إلى كل إرهابي وسنعمل على ضمان الرخاء والرزق لكل مواطن فلسطيني. من جهة واحدة قتال وهجوم بلا هوداة ومن ناحية أخرى نتعامل مع السكان بشكل مختلف تمامًا".

Jaafar ASHTIYEH / AFP انفجار عبوة ناسفة خلفها فلسطينيون لدى مرور عربة مدرعة إسرائيلية خلال غارة للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

وبعث غالانت في مستهل حديثة تمنياته بالشفاء العاجل للجنود المصابين في عملية جنين. وأوضح أنه "في الساعات الأخيرة، عملت قوات الجيش الإسرائيلي على اعتقال إرهابيين في مدينة جنين". وقال إن هذه العملية التي جرت الليلة تنضم إلى عشرات العمليات التي أظهر فيها مقاتلو الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشاباك شجاعة تحت نيران كثيفة، وسعوا للمواجهة وأتموا مهمتهم على أكمل وجه".

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فقد صرح الإثنين تعقيبا على الأحداث المتلاحقة في جنين أنه " آن الأوان لاستبدال نشاط الملقط بعملية واسعة للقضاء على أوكار الإرهاب في شمال الضفة الغربية واستعادة الردع والأمن في المنطقة .. لقد حان الوقت لاستحضار القوات الجوية والمصفحات بهدف حماية أرواح محاربينا".

وقال عضو الكنيست نيسيم فاتوري (الليكود) خلال مقابلة مع استوديو واينت "نحن نستعد لعملية في جنين، هناك تفكير في ذلك. في أي مكان يوجد فيه إرهابيون سنصلهم ونقضي عليهم".

وكشف التقرير عن أن عملية جنين صباح اليوم انطلقت في ظل تقديرات للمؤسسة الأمنية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق تركز على شمال الضفة الغربية.

Jaafar ASHTIYEH / AFP الدخان المتصاعد من الإطارات المحترقة خلال غارة للجيش الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية في 19 يونيو 2023.

واستشهد التقرير في واينت بأقوال مسؤولين أمنيين الأسبوع الماضي أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي زاد من عملياته الهجومية السنة الماضية ومطلع هذه الحالية بشكل كبير قياسا بأعوام سابقة خلال عملية كاسر الأمواج المنتظمة في قرى ومدن الضفة الغربية وأن القوات تعمل بشكل مستهدف وهجومي وجراحي. لكن الغرض من مثل هذه العملية، إذا تم تنفيذها، هو العمل على نطاق أوسع والقيام فعليًا بـ "جز العشب"، والهدف النهائي هو استعادة الردع.

كما أفاد مسؤول أمني في حديث على موقع واللا الإسرائيلي أن "العبوة التي انفجرت في جنين تزن حوالي 40 كيلوغراماً وهي شبيهة بعبوات لبنان وغزة".

وقال مسؤولون على اطلاع بمحريات العملية: "لقد وجدنا أنفسنا بداخل عملية لوجستية تحت النار. لهذا تم استدعاء المروحية لمساعدتنا في إخراج القوات.

Jaafar ASHTIYEH / AFP طائرة هليكوبتر هجومية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز AH-64 Apache تفرج عن حمولة خلال غارة للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

وأثار الحادث مخاوف لدى المؤسسة الأمنية من إمكانية أن يكون الفلسطينيون قد دبروا كمينا لمركبات الجيش وقاموا بزرع العبوات الناسفة سلفا على طريق خروجها من المدينة وفق تصور أو معرفة حقيقية للطريق التي ستسلكها تلك المركبات وهو ما يستدعي تحقيقا في الأمر ناهيك عن اتخاذ قرارات فورية بتحصين المركبات العسكرية والمسماة فهود (بانتر) بطبقات إضافية خصوصا تلك التي تدخل إلى عمق مدن الضفة الغربية ومخيماتها.

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي وقعت في جنين اليوم الإثنين إلى أربعة قتلى و45 جريح 11 منهم حالتهم حرجة.

من جانبه، علق حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية على الأحداث بالقول إنها "حرب شرسة ومفتوحة تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني سياسيا وأمنيا واقتصاديا". وأضاف "نحن في خضم معركة شاملة على كل الجبهات تتطلب وحدة شعبنا لمواجهة هذا العدوان والقرارات غير المسبوقة التي ستتخذ في الاجتماع الطارئ للقيادة برئاسة أبو مازن".

كما أدانت مصر ما وصفته بـ "الاعتداء الإسرائيلي على جنين وحذرت من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين".