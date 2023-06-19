بعد اختفائه لأسبوع.. العثور على جثة مخرج سينمائي بالعراق

قالت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني، إن "قوة أمنية عثرت على جثة فاضل في منطقة الوزيرية ببغداد، ونقلتها إلى دائرة الطب العدلي"

بعد أن انقطعت أخباره عن أهله قبل نحو أسبوع، نعت نقابة الفنانين العراقيين، الاثنين، المخرج السينمائي، لؤي فاضل،

والذي كان آخر ظهور له في كلية الفنون الجميلة ببغداد.

وقالت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني، إن "قوة أمنية عثرت على جثة فاضل في منطقة الوزيرية ببغداد، ونقلتها إلى دائرة الطب العدلي"، وأضافت أن "جثة المخرج كانت قد وضعت ضمن جثث مجهولة الهوية، حيث تم التعرف عليه فيما بعد".

وأردف المصدر نفسه، أنه "لم ترد أي معلومات عن سبب الوفاة حتى الآن"، مؤكدا "استمرار التحقيقات اللازمة لمعرفة الملابسات".

وفي هذا السياق، أكدت نقابة الفنانين أن الراحل لؤي فاضل يعد "أحد المخرجين الشباب البارزين وعضو نقابة الفنانين العراقيين حيث مثل البلاد في عدة محافل دولية وصنع العديد من الأفلام السينمائية آخرها فيلم حجل"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأفا موقع "بغداد تايمز"، أنه في وقت سابق، بعث شقيق المخرج الراحل برسائل إلى الأصدقاء والمعارف قال فيها "أخوي المخرج السينمائي لؤي فاضل مفقود منذ ٦ أيام من تاريخ 13/6 “، مبينا أن "فاضل خرج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية ولم يعد إلى ذويه".

وأضاف: "أتمنى أي شخص التقى بيه أو شافه بعد هذا الوقت والتاريخ أن يرسل لي هذه المعلومة ويتواصل وياي (معي)، لأنه لحد الآن ما كو (لا توجد) أي معلومة عليه".