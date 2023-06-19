إسرائيل: زوجة الرئيس الأوكراني تزور مستشفى شيبا

أولينا زيلينسكا:"آمل أن ننشئ برامج جديدة من خلال التعاون بين الخبراء الأوكرانيين والخبراء الإسرائيليين ، من أجل تعزيز نظامنا الصحي"

زارت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا رفقة زوجة الرئيس الإسرائيلي ميخال هرتسوغ، اليوم الاثنين، مستشفى الأطفال "الصفرا" وقسم إعادة التأهيل في مستشفى شيبا تل هشومير وسط البلاد، وبدأ زيارتهما بمعرض لصور المستشفى الميداني الذي أقيم في أوكرانيا، بالتعاون مع وزارتي الصحة والخارجية الإسرائيليتين، ومن خلال مركز مستشفى شيبا. ثم انتقلتا إلى مركز إعادة التأهيل المتكامل حيث شاهدوا الرعاية المقدمة لأوري زهافي، وهو مريض مصاب بالشلل في عنق الرحم، وعولج في جهاز محاكاة فريد للمشي والجري. في قسم "الواقع الافتراضي" والتقيا نوريت كوهين أبراهامز، التي عولجت لعدة أشهر بسبب انسداد الأوعية الدموية في ساقيها.

Yigal Salbin GPO أولينا زيلينسكا وميشال هيرسوغ ، 19 يونيو 2023

وبعد ذلط زاراتا مستشفى "الصفرا" للأطفال، حيث اجتمعا مع يوناتان البالغ من العمر 11 عاما، والذي يعاني من طيف التوحد، والذي عولج لمدة شهر في جناح الصحة العقلية. كما شارك في الزيارة ممثلة الاتحاد الأوروبي كاترينا ماتيرنوفا والسفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغن كورنيشوك.

ومن جهتها قالت ميخال هرتسوغ لسيدة أوكرانيا الأولى"نحن سعداء جدًا لأنك أتيت إلى هنا لرؤية علاجات صديقة للأطفال بنفسك. إسرائيل فخورة جدًا بتقدمها وتريد مشاركة معرفتها ومرافقها الطبية الرائعة مع المحتاجين. سنواصل التعاون. مع الأوكراني مجال الطب" في ما قالت أولينا زيلينسكا "شكرًا جزيلاً لكم على حسن ضيافتكم. آمل أن ننشئ برامج جديدة من خلال التعاون بين الخبراء الأوكرانيين والخبراء الإسرائيليين ، من أجل تعزيز نظامنا الصحي، وخاصة في مجال رعاية الصحة العقلية. لا يمكننا أن نواجه الأمر بمفردنا".

وفي السياق قال مدير مستشفى شيبا، البروفيسور يتسحاق كريس "من المستحيل الجلوس مكتوفي الأيدي ، ونحن على استعداد لتقديم مساعدة غير محدودة لكل شخص ، بمساعدة معرفة وخبرة شعبنا ، من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمانًا. لأوكرانيا هذه هي الروح من جانبه، عن سبأ وروح دولة إسرائيل بأكملها. نتمنى لكم ولأوكرانيا كلها عمراً وطمئناً"