كشف مركز الأبحاث الإسرائيلي "ألما"عن هوية العلماء الذين يقفون وراء الطائرات بدون طيار الإيرانية شاهد 136

هذه هي الوجوه التي تقف وراء برنامج المسيرات الايرانية: حددت مجموعة الأبحاث الإسرائيلية "ألما"، التي تحلل التحديات الأمنية على الحدود الشمالية الإسرائيلية، اثنتين من منشآت تصنيع المسيرة الايرانية شاهد 136.

في تقرير حصري حصلت عليه i24NEWS، حددت ألما شركتين مدنيتين يديرهما الحرس الثوري الايراني في طهران وتقومان بتصنيع مكونات الطائرة المسيرة شاهد 136. كما قامت بتسمية كبار علمائها، واللذين تم التعرف عليهما من خلال الصور.

تستخدم ألما مصدر معلومات مفتوحة المصدر لتعقب مصانع الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الايراني. ويذكر تقريرهم أن الشركتين تغيران اسميهما من وقت لآخر، ربما من أجل عدم استهدافهما بالعقوبات الغربية المفروضة على ايران. تم التعرف على إحدى الشركات والتي تحمل اسم ’شكاد سانات أسمري’ Shakad Sanat Asmari (المعروفة أيضا باسم شكاد سانات فراز أسيا). وتقول إنها لتصنيع قطع غيار لصناعة الطيران الايرانية. وتم التعرف على كبير العلماء والرئيس التنفيذي السابق للشركة باسم ’إحسان رهط فارنوسفادراني’ Ehsan Rahat Varnosfadrani. نشر في عام 2022 كتابا عن تطوير نظام جديد لمساعدة الطيار على التحكم بطائرته.

بينما اسم المسؤول عن الشركة الثانية المسؤولة عن تصنيع شاهد 136 " سعد سازه فراز شريف (أو داريا فناور برهان شريف). ويقال إن مديرها التنفيذي هو إحسان إيماني نجاد. تأسست الشركة عام 2016 وتتخصص في تطوير أنظمة الاتصالات والأنظمة البصرية وكذلك الدوائر الإلكترونية.

تال بيري ، رئيس قسم الأبحاث في ألما ، يقول إن الطائرة بدون طيار شاهد 136 تشكل تهديدًا محددًا للعالم بأسره: "إنها طائرة بدون طيار يسهل التعامل معها ويمكن أن تصل إلى مسافات طويلة وهي رخيصة نسبيًا."

قال إن معظم الناس لم يعرفوا حرب الطائرات بدون طيار إلا في سياق الحرب في أوكرانيا. لكنها استخدمت من قبل ، كما حدث في هجوم إيراني على سفينة يملكها ملياردير إسرائيلي في خليج عمان في تشرين الثاني/نوفمبر )لماضي.

"لا ينبغي الاستهانة بالجانب النفسي. يمكن رؤية الطائرة بدون طيار في السماء ويمكن للمدنيين سماع صوتها. إنهم يرسلون العشرات ولا يمكن اعتراضهم جميعًا دائمًا".

يفترض بيري أن وكلاء إيران مثل حزب الله سيستخدمون الطائرات بدون طيار في تصعيد عسكري محتمل مع إسرائيل.

وقال لـ i24NEWS: "الجمهور ليس على دراية كافية بالمخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار". "إنه نوع جديد من التهديد العالمي وآمل أن تكون إسرائيل على علم بالمعلومات حول الشركات الإيرانية".

ما هي شاهد كاميكازي 136 ؟

ألما تقول إن شاهد كاميكازي 136 تستخدم حاليًا كطائرة مسيرة انتحارية في الترسانة الإيرانية. استخدمت روسيا شاهد 136 في حربها في أوكرانيا. وفقًا لمنشورات ألما السابقة ، تم العثور على طائرات مسيرة ايرانية أيضًا في البلدان الأفريقية وكذلك في فنزويلا.

يفترض البيت الأبيض أن روسيا بدت وكأنها تعمق تعاونها الدفاعي مع إيران وتلقت مئات الطائرات المسيرة الهجومية الانتحارية التي تستخدمها لضرب أوكرانيا. بالنسبة لأوكرانيا ، يعد هذا تطورًا ينذر بالخطر. ، ناتاليا جومينيوك ، المتحدثة باسم قوات الدفاع الأوكرانية الجنوبية قالت اليوم إنهم تعرضوا مؤخرًا لهجمات أقل بطائرات بدون طيار ، مما قد يشير إلى أن شحنة جديدة على وشك الحدوث:

واضافت "يمكننا القول بكل تأكيد ان لديهم تفاهمات لمواصلة هذه الشحنات."

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