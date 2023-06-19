المغرب يحتضن مؤتمرا"لأجل فلسطين"لحشد الدعم لتعزيز الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة على مستوى القارة الإفريقية

الدور الإستراتيجي الذي يقوده المغرب في دعم قضية فلسطين بمنظمة الاتحاد الإفريقي ومختلف منتديات التعاون مع المنظمات والتجمعات الدولية والدول المؤثرة،

تستعد مدينة الدار البيضاء في المغرب لاحتضان مؤتمر “لأجل فلسطين” بمشاركة 11 دولة افريقية ممثلة بمؤسسات واتحادات نقابية وبرلمانيين وأكاديميين، الشهر الزشيك، بهدف حشد الدعم لتعزيز الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة على مستوى القارة الإفريقية.

وقال سفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان إن“المكانة التي تحتلها المملكة بالقارة الإفريقية من خلال ما يتمتع به الملك محمد السادس من حظوة لدى القيادات الإفريقية، مع مكانته الدينية كأمير للمؤمنين لدى الشعوب الإفريقية، ما يتمثل في الدور الإستراتيجي الذي يقوده المغرب في دعم القضية الفلسطينية بمنظمة الاتحاد الإفريقي ومختلف منتديات التعاون مع المنظمات والتجمعات الدولية والدول المؤثرة، وخاصة منتدى التعاون العربي-الإفريقي”.

وكان سفير المغرب بفلسطين قد بحث مع عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية " أحمد التميمي، التحضيرات الجارية للمؤتمر الذي "يأتي ضمن مساعي دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية وشركائها لمطالبة المشاركين في الموعد بالضغط على حكوماتهم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، للاعتراف بها في الأمم المتحدة، خاصة من القارة الإفريقية".

وشدد على “وقوف المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية، التي تعتبر قضية المغرب الأولى التي توازي في أهميتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بالإجماع الوطني لجميع القوى المغربية الحية، الرسمية والشعبية”.

ومن جهته اعتبر سفير فلسطين لدى المغرب الجمال الشوبكي، في تصريح لموفع "هسبريس" الإلكترونية أن موقف العاهل المغرب وبلاده تجاه القضية الفلسطينية “ثابت ولا يتغير، وهو رئيس لجنة القدس”.وأضاف الشوبكي: “المغرب له نفوذ في القارة الإفريقية. وبالتأكيد نحن نشكر المغرب على كل الجهود التي يبذلها لتعزيز موقف الدول الإفريقية في الاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة”.