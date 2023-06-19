الجيش الاسرائيلي حول عملية جنين:"مروحية اصيبت برصاص ومستعدون لعمليات انتقامية"

الجيش الاسرائيلي يقول إنه "يستعد لعمليات انتقامية" بعد الاحداث التي وقعت اليوم في جنين

بعد ساعات من العملية الأمنية الإسرائيلية في جنين والتي أدت الى إصابة سبعة مقاتلين إسرائيليين أحدهم إصابته خطيرة، ومقتل خمسة مسلحين، كشف الجيش الإسرائيلي عن اصابة مروحية اباتشي شاركت بالعملية بذيلها بعد تعرضها لإطلاق نار . وذكر ايضا أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات انتقامية". كما ذكر التقرير أنه من غير المعروف عدد المصابين الغير متورطين بالأحداث، كما تم اعتقال أربعة مطلوبين.

وذكر التحقيق :"أن عملية الاعتقال بدأت الساعة الـ04:00، ونفذها مستعربون. الاعتقالات بدأت بصورة جيدة وسلسة. ولم يتم الكشف عن المستعربين. جميع المقاتلين الذين أصيبوا من العبوة الناسفة كانوا بمركبة ’النمر’ هي مركبة أثقل من الجيب. تضررت سبعة مركبات من العبوة الناسفة وإطلاق النار- وتعقدت العملية وشملت عمليات إنقاذ تحت النار". وذكر التقرير أن مروحية أباتشي شاركت بالعملية، وبعد هبوطها تم تمييز رصاصات في ذنبها "ما يشير الى احتكاك ومشاركة في المعركة"

وأضاف تحقيق الجيش الإسرائيلي أن "العبوة الناسفة التي انفجرت من محلية ومن انتاج ذاتي. لقد تعرضنا لعدد غير قليل من حوادث العبوات الناسفة.لا يجب أن نسأل كيف يحدث هذا، انما كيف لم يحدث هذا حتى الآن. سيحلل المختصون ورجال الاستخبارات العبوة الناسفة, سنفحص إن كانت العبوة وضعت بوقت مبكر أم أنها وضعت هذا الصباح".

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إنه "في أعقاب عمليات القوات الأمنية في جنين، كافة المركبات والقوات الأمنية خرجت من المدينة . طيلة العملية القوات عملت بتصميم لإحباط تهديدات. ايضا تم ارسال مروحيات هجومية لإنقاذ مصابين ومقاتلين من الميدان. المروحيات الحربية ارسلت للحدث واستخدمت النيران لمساعدة القوات في الميدان. خلال النشاط الميداني اطلقت النيران من أسلحة خفيفة تجاه المروحيات. وتم رصد عدد من الاصابات. خلال النشاط أصيب سبعة مقاتلين بصورة خفيفة ومتوسطة، تم اخلاء مقاتل اضافي بعد اصابته بصورة طفيفة لتلقي العلاج الطبي في المستشفى بعد اصابته بشظايا كما تم إعلام عائلته".