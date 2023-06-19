الكاردينال اللبناني يندد بحزب الله لانتهاكه 'الدستور والنظام الديمقراطي'

الكاردينال: "هذا الانقسام يزداد سوءًا في وقت كانت هناك حاجة إلى الوحدة للتعامل مع الأزمة المالية التي تجتاح لبنان منذ عام 2019"

قال البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في لبنان إن "الدستور والنظام الديمقراطي انتهكا بدم بارد بعد محاولة فاشلة الأسبوع المنصرم لانتخاب رئيس جديد" وحذر "من أن الانقسامات داخل الأمة قد تعمقت" وأكد الكاردينال على أن "هذا الانقسام يزداد سوءًا في وقت كانت هناك حاجة إلى الوحدة للتعامل مع الأزمة المالية التي تجتاح لبنان منذ عام 2019"

وألقى الكاردينال بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وبلاد الشام الماروني، خطبته الأولى منذ محاولة إحلال الاستقرار في البلاد. حيث "أحبط حزب الله المدعومةم ن إيران وأقرب حلفائها محاولة انتخاب الرئيس الجديد للبنان|

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخفق فيها مجلس النواب اللبناني في انتخاب شخص لهذا المنصب المخصص لمسيحي ماروني في النظام الطائفي اللبناني الشاغر منذ انتهاء ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله في تشرين الأول / أكتوبر المنصرم.

وكانت الأحزاب المسيحية في لبنان قد دعمت مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط ووزير المالية الأسبق جهاد أزعور، في ما عارضته الفصائل الشيعية حزب الله وحركة أمل.

وحصل أزعور على 59 صوتًا، أي أقل من 86 صوتًا اللازمة للفوز، في حين حصل سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله على 51 صوتًا.

كما انتقد رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس، إلياس عوده ، حزب الله وحلفائه في خطبته، دون أن يسميهم ، قائلاً إن "الذين انسحبوا يبدو أنهم لا يهتمون بلبنان"

ودعا بعض المشرعين إلى إعادة فرز الأصوات أو إجراء تصويت جديد بعد الإبلاغ عن فقدان ورقة اقتراع. لكن رئيس البرلمان رفض هذه الطلبات، بدعوى أن "ذلك لن يغير النتيجة" وهاجم حزب الله وحلفاؤه أزعور كمرشح، في ما اتهمه مفتي لبنان الشيعي، دون أن يسميه، بأنه "مدعوم من إسرائيل".