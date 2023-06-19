سلطنة عمان تعزز علاقاتها الديبلوماسية مع ايران

ووزير الخارجية العماني إن بلاده منفتحة على التطبيع مع إسرائيل لكن هذا مشروط بإقامة الدولة الفلسطينية

تواصل ايران توطيد علاقاتها مع دول المنطقة، وقالت مصادر ايرانية لصحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن، أن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير اللهيان، سيزور سلطنة عمان كجزء من توثيق العلاقات الديبلوماسية بين الدول" وأضاف المصدر إن "الزيارة جزء من توطيد العلاقات بين دول الجوار" وسيتم خلال الزيارة مناقشة "مواضيع ذات اهتمام مشترك وتقوية العلاقات المتبادلة".

زيارة وزير الخارجية الى مسقط، عاصمة عمان، تأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، والذي زار طهران واجتمع مع مسؤولين ايرانيين. يشار الى أنه وفقا للتقارير، كانت ايران وسيطا بين الجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة بخصوص الاتفاق النووي وصفقة تبادل أسرى ممكنة.

وتطرق أمس وزير خارجية سلطنة عمان سعيد بدر البوسعيدي الى إمكانية ان تتوصل بلاده الى اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وذلك خلال نصريحاته الى موقع "المونيتور"، حيث وضع شروطا لإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، حيث أن الشرط الأساسي هو إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية العماني على أن السلطنة منفتحة على علاقات مع إسرائيل، لكنه شدد بأن "هذا لن يكون على حساب تجاهل وإغلاق الباب أمام الفلسطينيين. كل علاقات كاملة مع إسرائيل يجب أن تتم بالمقابل لاتفاق كامل، تلتزم به إسرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية" كما أشار البوسعيدي الى أن سلطنة عمان مستعدة لمساعدة عملية السلام الاسرائيلية الإسرائيلية "عندما تكون القوة والجاهزية في المعسكر الإسرائيلي ، لكن للأسف لا نرى ذلك في الوقت الحالي".