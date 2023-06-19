محاولة دهس عند معبر 300 شمال الضفة الغربية، واشارت التقاريريشير التقارير الأولى إلى أن إجراء الاعتقال تم على السيارة المشتبه بها، وانتهى بإطلاق النار

وقع هجوم دهس بالسيارة، مساء الاثنين، فى شمال الضفة الغربية عند مفترق طرق 300، مما أسفر عن إصابة 4 اشخاص، من بينهم إسرائيليان بجروح طفيفة وفلسطينيان في حالة أكثر خطورة، وتم القبض على المنفذين، بحسب ما أفاد مسعفون في منظمة إنقاذ بلا حدود

وفي وقت سابق يوم الاثنين أصيب ثمانية جنود اسرائيليين في اشتباكات مع فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية. وخلال عملية الاعتقال، أصيب سبعة جنود بجروح طفيفة ومتوسطة، في ما أصيب آخر بشظايا طفيفة. ونقل الجنود الى مستشفى رامبام بطائرة هليكوبتر.

في أعقاب إطلاق نار كثيف على سيارة تابعة لقوات الأمن، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا نادرا، وهو الأول من نوعه في الضفة الغربية منذ عام 2002. وأثناء عملية الإنقاذ التي نتجت عن ذلك، تعرضت طائرات الهليكوبتر أيضا لنيران معادية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان"91 شخصا على الاقل أصيبوا فيما قتل خمسة مسلحين: في ما أعلنت حركة الجهاد أن "اثنين من النشطاء المقتولين في العبوات الناسفة التي استخدمت ضد الإسرائيليين، ينتميان إلى كتيبة جنين"

وبعد ساعات من العملية الأمنية الإسرائيلية في جنين والتي أدت الى إصابة سبعة مقاتلين إسرائيليين أحدهم إصابته خطيرة، ومقتل خمسة مسلحين، كشف الجيش الإسرائيلي عن اصابة مروحية اباتشي شاركت بالعملية بذيلها بعد تعرضها لإطلاق نار . وذكر ايضا أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات انتقامية". كما ذكر التقرير أنه من غير المعروف عدد المصابين الغير متورطين بالأحداث، كما تم اعتقال أربعة مطلوبين.