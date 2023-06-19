إسرائيل مستعدة للمشاركة بشكل فعال لمساعدة السودان

وزير الخارجية الاسرائيلي يشارك بمؤتمر لدعم السودان عبر الانترنت حضره وزير خارجية السعودية ورئيس حكومة قطر

أجرى االأمين العام للأمم المتحدة نقاشا عبر الانترنت يهدف الى حشد مساعدات دولية الى السودان، وذلك على خلفية الأزمة في البلاد. من بين المشاركين في النقاش كان رئيس حكومة قطر، ووزراء خارجية إسرائيل، السعودية ومصر.

وشدد الوزير ايلي كوهين خلال النقاش على التزام إسرائيل لتهدئة النفوس في البلاد، والعلاقة التي تتشكل بين البلدين منذ زيارته الى السودان في إطار الجهود لتوسيع دائرة التطبيع وتعميق اتفاقيات إبراهيم. وأوضح الوزير كوهين أن إسرائيل مستعدة للمشاركة بشكل فعال مع شركاء آخرين، لاستعادة احتياطات البلاد الغذائية وتخصيص الموارد لذلك.ـ

وقال كوهين :"إسرائيل تقف الى جانب السودان في هذه اللحظات الصعبة، نحن نعمل حتى نكون شركاء كاملين في الازدهار والاستقرار الإقليمي، عن طريق المشاركة في لجنة هدفها تقديم الدعم الانساني للسودان، سوية مع قادة يمثلون دولا من المنطقة وخارجها. نحن نواصل العمل بهدف توسيع دائرة التطبيع والسلام مع إسرائيل في المنطقة وتعميق العلاقات مع الشراكات القائمة".

وبرأي كوهين :"المبادرة الدولية ستوفر للسودان مساعدة حيوية في مجال الأمن الغذائي المطلوب، وعلى وجه السرعة للشعب السوداني في هذه الأزمة. قلت للمشاركين في المؤتمر بأن إسرائيل مستعدة للمساعدة بالمعرفة والموارد. من اجل تحسين الوضع في السودان ".

،