أظهرت لقطات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيا يلقي قنبلة حارقة على سيارة مصفحة، فضلا عن اشتباكات أخرى

وقعت مساء أمس الإثنين مواجهات في قرية حوسان غرب بيت لحم بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة من الشبان وأصيب بالرصاص على نحو حرج في رأسه الشاب محمد زكريا الزعول (20 عاما)، وتوفي صباح الثلاثاء متأثرا بإصابته.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني ألقى زجاجة حارقة على مركبة عسكرية إسرائيلية مارة قبل أن يصاب برصاصة في رأسه. وأظهرت لقطات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيا يلقي قنبلة حارقة على سيارة مصفحة، فضلا عن اشتباكات أخرى حيث استخدم الجيش الإسرائيلي وسائل تفريق الحشود.

ووفقا لسما نيوز فقد تركزت المواجهات في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية وأطلقت القوات الإسرائيلية خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز.

كما أصيب أمس عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم دهس في شمال الضفة الغربية. وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنه تم "تحييد" المتورطين.

وفي مطلع نهار أمس أيضا، أسفرت عملية نفذت في جنين فجر الإثنين عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة عشرات الفلسطينيين وثمانية جنود إسرائيليين. ودفعت إسرائيل بدعم من الجو عبر طائرات الهليكوبتر لمساعدة قواتها في الانسحاب.