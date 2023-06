الأمم المتحدة تحث إسرائيل على "وقف" خطط التوسّع الاستيطاني و"التراجع عنها"

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين الحكومة الإسرائيلية على وقف تقدم خطط الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم غوتيريش إنه "قلق للغاية" من القرار الأخير للنظر في السماح ببناء أكثر من 4500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل.

وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة: "يؤكد الأمين العام أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. إنها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين القابل للحياة والسلام العادل والدائم والشامل". وتابع البيان "توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية هو محرك مهم للتوترات والعنف ويعمق الاحتياجات الإنسانية".

وأضاف البيان "يحث الأمين العام حكومة إسرائيل على وقف هذه القرارات والتراجع عنها ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل فوري وكامل واحترام التزاماتها القانونية بالكامل في هذا الصدد. ودعا كذلك إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الالتزامات الواردة في البيانات المشتركة في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر على التوالي".

هذه الدعوات رددها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند، الذي حذر إسرائيل يوم الإثنين من السماح بمزيد من المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن مكتب وينيسلاند "إنني أشعر بقلق عميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية أمس بتغيير إجراءات التخطيط الاستيطاني المعمول بها منذ عام 1996، والتي من المتوقع أن تسرع التوسع الاستيطاني".