وزير الخارجية الإيراني في رحلة خليجية من قطر إلى عُمان

وصل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى الدوحة في وقت متأخر من يوم الاثنين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين القطريين، في خطوة يُتبعها بزيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وكان وزير الخارجية قد استلم دعوة لزيارة الدوحة من قبل نظيره القطري ورئيس وزراء الدولة الخليجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن وزير الخارجية الإيراني انطلق برفقة وفد مؤلف من مساعدي وزير الخارجية، وعضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، والمتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كناني.

تهدف زيارات أمير عبد اللهيان إلى قطر وسلطنة عمان إلى "دفع العلاقات قدما" مع دول الخليج في أعقاب الاتفاقات السابقة التي توصلت إليها الدول الثلاث. وإلى جانب العلاقات الثنائية، سيناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الرئيسية.