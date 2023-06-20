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وزير الخارجية الإيراني في رحلة خليجية من قطر إلى عُمان

i24news

دقيقة 6
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستمع خلال مؤتمر صحفي في طهران ، إيران.
Atta KENARE / AFPوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستمع خلال مؤتمر صحفي في طهران ، إيران.

تهدف زيارات أمير عبد اللهيان إلى قطر وسلطنة عمان إلى "دفع العلاقات قدما" مع دول الخليج في أعقاب الاتفاقات السابقة التي توصلت إليها الدول الثلاث

وصل وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى الدوحة في وقت متأخر من يوم الاثنين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين القطريين، في خطوة يُتبعها بزيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط.

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وكان وزير الخارجية قد استلم دعوة لزيارة الدوحة من قبل نظيره القطري ورئيس وزراء الدولة الخليجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن وزير الخارجية الإيراني انطلق برفقة وفد مؤلف من مساعدي وزير الخارجية، وعضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، والمتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كناني.

تهدف زيارات أمير عبد اللهيان إلى قطر وسلطنة عمان إلى "دفع العلاقات قدما" مع دول الخليج في أعقاب الاتفاقات السابقة التي توصلت إليها الدول الثلاث. وإلى جانب العلاقات الثنائية، سيناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الرئيسية.

https://twitter.com/i/web/status/1670574985587437568

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وقام محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين الأسبوع الماضي برحلة مماثلة إلى قطر. وناقش مع المسؤولين القطريين سبل تعزيز التعاون النقدي والمصرفي والاقتصادي. في وقت سابق من حزيران/يونيو، ناقش وزيرا خارجية إيران وقطر في مكالمة هاتفية تحسين العلاقات بين البلدين.

استعادت طهران العلاقات مؤخرًا مع العديد من دول الخليج العربية، بعد التقارب مع المملكة العربية السعودية بموجب اتفاق بوساطة الصين في آذار/مارس. في أوائل حزيران/يونيو، أعلن قائد البحرية الإيرانية أن طهران تخطط لتشكيل تحالف بحري يضم قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق وباكستان والهند.

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