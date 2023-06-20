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إيران تتهم 20 دولة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإسرائيل ودول عربية بالتورط في الاحتجاجات الشعبية

i24NEWS

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نساء يحضرن احتجاجاً على وفاة محساء أميني ، امرأة توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران ، خلال تجمع حاشد في تل أبيب ، السبت ، 29 أكتوبر/تشرين الأول ، 2022. .
(AP Photo/Ariel Schalit)نساء يحضرن احتجاجاً على وفاة محساء أميني ، امرأة توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران ، خلال تجمع حاشد في تل أبيب ، السبت ، 29 أكتوبر/تشرين الأول ، 2022. .

اتهم:"أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والامارات والسعودية وكندا وبلجيكا والنمسا وألبانيا وايطاليا وكوسوفو والنروج والبحرين ونيوزيلندا واسرائيل"

قال رئيس جهاز الاستخبارات الإيرانية محمد كاظمي، إن 20 دولة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والامارات والسعودية وكندا وبلجيكا والنمسا وألبانيا واستراليا وايسلندا وايطاليا وكوسوفو والنروج والبحرين ونيوزيلندا واسرائيل، ضالعة في حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول المنصرم. 

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جاءت تصريحات محمد كاظمي في حديث لموقع "المرشد الأعلى خامنئي"، ونشرت مقتطفات منه اليوم الثلاثاء، في وسائل الإعلام الرسمية إنّ "التحقيقات التي أجراها جهاز استخبارات الحرس الثوري تظهر تورط أجهزة استخبارات من نحو 20 دولة في أعمال الشغب".

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 وأشار الجنرال كاظمي في حديثه إلى استخدام هذه الدول لرعايا غير أوروبيين مثل الأفغان والباكستانيين والعراقيين "لجمع معلومات عن سير الاضطرابات"، كما دان "نشاط دبلوماسيين من السفارة الفرنسية في طهران" لقيامهم "بجمع معلومات ميدانية عن أعمال الشغب وأوضاع القوات الأمنية".

وتصف السلطات الإيرانية الاحتجاجات عموماً بأنّها "أعمال شغب" تشجعها دول ومنظمات معادية لإيران، حيث قُتل مئات الأشخاص خلال الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الكردية - الإيرانية مهسا أميني(22 عاما) في 16سبتمبر/ أيلول  المنصرم من بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

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