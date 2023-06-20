"ناقشا الطرفان توسيع نشاط شركة أوراكل وزيادة استثماراتها في إسرائيل، فضلا عن الفرص الحالية في الذكاء الاصطناعي وتطويره"

التقت الرئيسة التنفيذية لشركة أوراكل( Oracle) صفرا آدا كاتس، صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة التوسيع المحتمل لاستثمارات الشركة في البلاد، و"ناقشا الطرفان توسيع نشاط شركة أوراكل وزيادة استثماراتها في إسرائيل، فضلا عن الفرص الحالية في الذكاء الاصطناعي وتطويره".

وتقدم شركة التكنولوجيا الأمريكية منتجات وخدمات لبيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات Oracle وهي ثالث أكبر شركة برمجيات في العالم.

وفي وقت سابق من الأحد المنصرم، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، الأحد المنصرم، أن شركة إنتل العملاقة للكمبيوتر ستستثمر حوالي 25 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد في كريات جات جنوبي إسرائيل، وفي حديثه خلال الاجتماع الوزاري للحكومة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن هذا هو "أكبر استثمار يتم القيام به في إسرائيل على الإطلاق".

وفي أبريل/نيسان المنصرم، أظهر استطلاع أجراه معهد سياسة الشركات الناشئة (SNPI) في الربع الأول من عام 2023 أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي منذ بداية العام وصل إلى 1.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018. العديد من الاقتصاديين يربط هذا التراجع بالمخاوف من الإصلاح القضائي الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو.