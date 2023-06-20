"سوف نتصرف بأي طريقة ضرورية ونصل إلى أي مكان من أجل الحفاظ على حريتنا في العمل، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة"

زار وزير الأمن يوآف غالانت، ظهر الإثنين مقاتل دورية المظليين ومقاتلي وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود العاملة في الضفة الغربية حيث يتلقون العلاج في مستشفى رامبام بعد تعرض مركباتهم أمس الأحد لعبوات ناسفة خلال عملية عسكرية في جنين.

وكان في استقبال وزير الأمن نائب مدير المستشفى الدكتور ميشال ميكيل ونائب قائد حرس الحدود والمفوض الفرعي يتسحاق باريك وقائد دورية المظليين المقدم ن.

وعقب الوزير على تلك الزيارة بالقول "زرت هذا الصباح مقاتلين أصيبوا أمس في نشاط عملياتي في جنين. أشكر طاقم المستشفى على الرعاية المتفانية، إنها أمور تنقذ الأرواح.

وأضاف أن "المقاتلين عملوا تحت النيران في ظل ظروف صعبة وأظهروا شجاعة وجرأة في مساعدتهم المتبادلة وفي اجراءات القيادة والسيطرة في الميدان. لدينا مقاتلون وقادة ممتازون، وبفضلهم أنهينا هذا الحدث بطريقة جيدة.

وأفاد غالانت أيضا أنه أوعز إلى "جهاز الأمن لاتخاذ إجراءات استباقية وهجومية حيثما كان هناك خطر على حياة مواطنينا وقواتنا. سوف نتصرف بأي طريقة ضرورية ونصل إلى أي مكان من أجل الحفاظ على حريتنا في العمل، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

يشار إلى أن وزير الأمن دفع جانبا أمس بالنداءات المطالبة بالخروج إلى عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية على إثر العملية التي تعقدت وترتبت عليها نتائج وخيمة في الجانبين. وقال غالانت بهذا الصدد "لا داعي حاليًا لعملية، لكن إسرائيل لن تتردد في إطلاقها إذا لزم الأمر".