مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: تأجيل تسيير رحلات جوية مباشرة إلى السعودية لأداء فريضة الحج

"ربما في الحج المقبل سنكون في وضع يسمح لنا بالمساعدة في هذا الأمر، وستغادر الرحلات الجوية من هنا، ولكن من السابق لأوانه قول ذلك

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن "إسرائيل لن تقوم بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام" وأضاف هنغبي، لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان": "ربما في الحج المقبل سنكون في وضع يسمح لنا بالمساعدة في هذا الأمر، وستغادر الرحلات الجوية من هنا، ولكن من السابق لأوانه قول ذلك”.

ومع اقتراب موعد الحج في الفترة من 25 يونيو/حزيران الجاري إلى إلى الثاني من يوليو/تموز الوشيك، ومع إعلان وزارة النقل الإسرائيلية عدم تقدم شركات الطيران بطلبات لتسيير رحلات إلى وجهات سعودية

وفي السياق تقول إدارة الرئيس بايدن إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدةـ كما يعد أيضا أحد أهداف نتنياهو الرئيسية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء مجددا في ديسمبر/كانون الأول المنصرم ويرأس حكومة يمينية تعهدت بالتقارب مع قوى عربية تشارك إسرائيل مخاوفها بشأن إيران.

وكان هنغبي قد قال في مقابلة صحفية جرت في مطلع الأسبوع الجاري إن "التطبيع بعيد المنال لأنه سيتوقف على معالجة التوتر بين الرياض وواشنطن"وأضاف لصحيفة “إسرائيل هيوم”، “لأننا نعتقد أن الاتفاق السعودي – الأميركي هو مقدمة لأي اتفاق سلام (إسرائيلي) مع الرياض، فتقديرنا أن (…) فرصة تحقيقه لن تكون كبيرة”.

وقال مصدر مطلع إن "الرياض تضع التطبيع مع إسرائيل في مقابل تأييد الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني" وعبرت إسرائيل عن مخاوفها من أي مقايضة من هذا القبيل.

وذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي زار السعودية في الثامن من يونيو/حزيران الجاري، أن "الإدارة الأمريكية ستواصل العمل على قضية التطبيع في الأيام والأسابيع والشهور المقبلة”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الشهر المنصرم إن إسرائيل والسعودية تعملان معا للتوصل إلى اتفاق يسمح برحلات جوية مباشرة بين البلدين سيسمح مثل هذا الاتفاق للإسرائيليين من المسلمين، الذين يمثلون 18 في المئة من سكان البلاد، بالسفر بسهولة إلى مكة. لا يوجد خيار آخر أمام هؤلاء في الوقت الحالي سوى المرور عبر بلد ثالث، الأردن عمومً ، مما يترتب عليه تكاليف إضافية.

وفي السياق أفادت المحكمة العليا في السعودية، الأحد المنصرم، أن عيد الأضحى المبارك سيكون الأربعاء 28 يونيو/حزيران الجاري، وقالت المحكمة إن "الإثنين الموافق 19 يونيو/حزيران هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو/حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه".