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إسرائيل: وزير السياحة في زيارة للبحرين للترويج لباقات سياحية مشتركة

i24news

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وزير السياحة حاييم كاتس يحضر مؤتمرا حكوميا في مكتب رئيس الوزراء في القدس في 8 يناير 2023.
Olivier Fitoussi/Flash90وزير السياحة حاييم كاتس يحضر مؤتمرا حكوميا في مكتب رئيس الوزراء في القدس في 8 يناير 2023.

سنعمل على تحقيق القوة الكامنة في تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة سياحية رائدة. معًا، سنقدم تجربة سياحية غنية، التاريخ إلى جانب الحداثة والحضارة والمطبخ الرفيع.

بدعوة من وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، يغادر وزير السياحة حاييم كاتس (الثلاثاء) إلى البحرين من أجل تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين، بروح اتفاقيات إبراهيم.

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وزير السياحة حاييم كاتس هو أول وزير يقوم بزيارة رسمية إلى البحرين نيابة عن الحكومة الحالية، وهو أول وزير للسياحة يقوم بزيارة إلى البلاد.

وفي تعقيب له قال وزير السياحة كاتس: "سنعمل على تحقيق القوة الكامنة في تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة سياحية رائدة في السوق الآسيوي وفي وجهات أخرى بعيدة. معًا، سنقدم تجربة سياحية غنية، التاريخ إلى جانب الحداثة والحضارة والمطبخ الرفيع."

ومن المقرر أن يعقد الوزير كاتس على هامش الزيارة اجتماعات مع الصيرفي وزيرة السياحة ووزير المالية والاقتصاد سلمان آل خليفة.

  سيرافق وزير السياحة حاييم كاتس وفد محترف يضم رئيس اتحاد الفنادق، إيلي كوهين ، ونائب اتحاد وكلاء السفر الإسرائيلي، ساعر فوكس. سيعقد الوفد اجتماعات عمل مع كبار المسؤولين في صناعة السياحة في البحرين، بما في ذلك مالك مجموعة غولف إير وممثلين عن جمعية السياحة والوكلاء في البحرين.

وتتصدر أجندة الزيارة مبادرة الترويج لحزم السياحة الموجهة للسوق الآسيوية، والتي تشمل إسرائيل والإمارات والبحرين. هذه خطوة من شأنها تعزيز السياحة الإقليمية وتعزيز قدوم السياح من آسيا إلى إسرائيل.

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