الضفة الغربية: هجوم مسلح على محطة وقود وإصابة 7 اشخاص وتحييد المنفذ

قتل 3 إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق النار بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، فيما اصيب على الأقل خمسة أشخاص.

وقال بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "بعد التقارير الأولية قام مسلحون بإطلاق النار بالقرب من محطة وقود بالقرب من مستوطنية عاليه، وتم تحييد أحد المسلحين في المكان"، وذكر أنه "بدأ بعملية مطاردة لمشتبهين إضافيين".

وكشف المتحدث باسم نجمة داوود، أنه "أصيب في العملية 8 أشخاص،4 منهم لقوا حتفهم، وحالة منهم تعرض لإصابة خطيرة، و2 إصابة متوسطة، والأخير إصابة طفيفة".

وفي هذا السياق، أعلن ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه "يتلقى التحديثات الأمنية حول تفاصيل العملية الأمنية وسيجري تقييما أمنيا".

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق، عن تحذير من تسلل مسلحين الى المستوطنين وطالبوا السكان إغلاق الأبواب والشبابيك" وذكر بيان الجبهة الداخلية "لا يجب الخروج من المبنى حتى صدور بيان عن انتهاء الحدث، الحركة في المنطقة ممنوعة ويحظر الدخول حتى اشعار آخر".

ومن جهته،أعلن الناطق باسم حماس حازم قاسم، أن الهجوم الدامي بالقرب من مستوطنة عاليه جاء "رد على جرائم الإسرائيليين في مخيم جنين يوم أمس واقتحام المسجد الأقصى".

وكشفت صحيفة 12 الإسرائيلية، أن "وزير المالية سموتريتش في طريقه إلى مكان العملية قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله"، وأشارت إلى أن "عملية إطلاق النار في مستوطنة عاليه بأن مسلحين وصلا بسيارة من طراز شيفورليه سوداء لموقع الحراسة عند مدخل المستوطنة القريبة من رام الله وقام بإطلاق النار تجاه الحارس، وبعدها واصل طريقه الى محطة الوقود، أحدهما قام بإطلاق الناار تجاه اثنين من المارة وقتل أحدهم فورا بعد ذلك دخل الى مطعم "حمص الياهو" الواقع في محطة الوقود وأطلق وابل من الرصاص. إسرائيلي تواجد بالمكان قام بتحييد مسلح في حين هرب المسلحان الأخران.