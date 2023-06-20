وقال بنيامين نتنياهو، "اليوم بالقرب من مستوطنة عاليه تم تنفيذ اعتداء إجرامي صادم، ومن أعماق قلبي، أبعث بالتعازي إلى أهالي القتلى، رحمهم الله"

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتعزية ومواساة أهالي القتلى الذين لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق النار بالقرب من رام الله في الضفة الغربية.

وقال بنيامين نتنياهو، "اليوم بالقرب من مستوطنة عيلي تم تنفيذ اعتداء إجرامي صادم، ومن أعماق قلبي، أبعث بالتعازي إلى أهالي القتلى، رحمهم الله، وباسم الوطن كله، أرسل تمنيات الشفاء للمصابين".

وأضاف بنيامين نتنياهو، "قواتنا تعمل الآن في الميدان للتعامل مع المنفذين، لقد أثبتنا في الأشهر الماضية أننا سنتعامل مع القتلة دون استثناء"، مؤكدا "كل من يؤذينا سيكون إما في القبر أو في السجن".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول، "أريد أن أقول لكل أولئك الذين يحاولون استهدافنا وقتلنا - كل الخيارات مفتوحة. وسنواصل محاربة الارهاب بكل قوتنا وسنهزمه ".