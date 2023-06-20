منفذا عملية "عيلي" قرب رام الله من قرية عوريف بالضفة الغربية أحدهما طالب في جامعة النجاح

وقعت العملية في مستوطنة عيلي وأدت الى مقتل اربعة إسرائيليين

مهند شحادة (25 عاما) من قرية عوريف القريبة من نابلس هو المسلح الذي تم تحييده بعد ظهر اليوم بعد ارتكابه عملية إطلاق نار مع مسلحين آخرين أدت الى مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين في محطة وقود بمستوطنة عيلي. شحادة هو أسير محرر يرتبط مع الجناح العسكري لحركة حماس، كما أنه عضو بالكتلة الاسلامية في جامعة النجاح.

في حين أكد جهاز الأمن العام-الشاباك والجيش الاسرائيلي أن قوات الأمن قامت بتحييد منفذ العملية الثاني في عيلي بالقرب من قرية طوباس في الضفة الغربية ، وذكرت مصادر فلسطينية انه خالد مصطفى عبد اللطيف من قرية عوريف. وذكر بيان الشاباك والجيش :"قوات الشاباك واليمام نفذوا مطاردة وراء المنفذ الذي فر من موقع العملية. ومن خلال نشاط استخباراتي وعملياتي للشاباك، عثر على مركبة تيوتا فر منها من موقع العملية وكان بداخلها على ما يبدو السلاح الذي تم استخدامه في العملية. خلال محاولة اعتقاله حاول المشتبه الفرار من السيارة لكن تم اطلاق النار عليه من قبل القوات الامنية لكن دون اصابات في قواتنا".

المتحدث الرسمي باسم حركة حماس حازم قاسم قال إن "الرد لم يتأخر على جرائم الاحتلال في مخيم جنين وعلى الهجوم على المسجد الأقصى. متمردو الضفة الغربية يضربون في كل مكان لا تتوقعه إسرائيل"

المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي قال :"نبارك العملية على الطريق بين رام الله ونابلس ونعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني. هذه العملية البطولية تأتي في إطار ممارسة الحقوق المشروعة للدفاع عن النفس. العملية تؤكد قدرة المقاومة على العمل بكل الظروف وتوجيه الضربات لإسرائيل. التهديدات لا تخيف الشعب الفلسطيني والمقاومة مستعدة لمقاومة أي تصعيد".