المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي يقول إن "تصرفاتهم تتنافى مع قيم الجيش وسيتم تأديبهم"

قام جنود عرب في الجيش الاسرائيلي من مركز البلاد بتوثيق أنفسهم يوجهون الشتائم لإسرائيل معربين عن تأييدهم لجنين. حيث صوروا ـأنفسهم وهم يقولون" الله مع جنين، الله مع فلسطين، ’كسـخت’ إسرائيل" وتابعوا "والله هذا الفيديو غير يوصلنا عند الله". ونشروا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن "تصرفات الجنود تتنافى مع قيم الجيش الاسرائيلي وسيتم التعامل معهم بشكل تأديبي"

https://twitter.com/i/web/status/1671185514337124352 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

نشر الفيديو بعد يوم من الاشتباكات بين قوات الجيش الاسرائيلي ومسلحين في مدينة جنين وقرية برقين القريبة شمالي الضفة الغربية والتي أدت الى اصابة سبعة جنود إسرائيليين ومقتل خمسة مسلحين فلسطينيين وتواجد الجنود داخل مركبات محصنة إلا أنهم أصيبوا من عبوات ناسفة وضعت وخبأت في ممرات الخروج. في المقابل قامت مروحية إسرائيلية بتنفيذ هجوم في جنين، بعد رصد مسلحين في المنطقة حتى يتم إخلاء جرحى من المكان.

وشارك في عملية الإنقاذ المئات من المقاتلين من مناطق قلقيلية ونابلس بمشاركة مقاتلين من وحدات مختلفة من الجيش الإسرائيلي، واصيب خلال العملية سبعة جنود تواجدوا في المركبة المحصنة وثمانية آخرين خلال عملية الانقاذ.