قام جنود عرب في الجيش الاسرائيلي من مركز البلاد بتوثيق أنفسهم يوجهون الشتائم لإسرائيل معربين عن تأييدهم لجنين. حيث صوروا ـأنفسهم وهم يقولون" الله مع جنين، الله مع فلسطين، ’كسـخت’ إسرائيل" وتابعوا "والله هذا الفيديو غير يوصلنا عند الله". ونشروا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن "تصرفات الجنود تتنافى مع قيم الجيش الاسرائيلي وسيتم التعامل معهم بشكل تأديبي"

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .