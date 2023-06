تغريدة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل حول عملية "عيلي" تثير انتقادات إسرائيلية شديدة

عبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس عن أسفة على قتلى عملية "عيلي" الى جانب القتلى في العملية الإسرائيلية في جنين أمس والتي قتل بها خمسة مسلحين فلسطينيين، حيث جاء هذا في نفس التغريدة . وقال :"قلقون جدا من حوادث الموت واصابات المواطنين التي حدثت في الضفة الغربية خلال الـ48 الأخيرة، بما يشمل القاصرين نصلي من أجل العائلات الثكلى على فقدانها أعزائها، أو اللواتي تعتني بأبنائها الجرحى".

وبعد تلقيه ردودا وانتقادات شديدة على التغريدة، عاد وغرد :"أنا أدين بشدة القتل الغير مبرر لأربعة إسرائيليين أبرياء اليوم- قلبي مع العائلات الثكلى".