تغريدة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل حول عملية "عيلي" تثير انتقادات إسرائيلية شديدة

السفير توم نايدس غرد مجددا بعد الانتقادات على التغريدة الاولى وأدان عملية ’عيلي’ بشدة

عبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس عن أسفة على قتلى عملية "عيلي" الى جانب القتلى في العملية الإسرائيلية في جنين أمس والتي قتل بها خمسة مسلحين فلسطينيين، حيث جاء هذا في نفس التغريدة . وقال :"قلقون جدا من حوادث الموت واصابات المواطنين التي حدثت في الضفة الغربية خلال الـ48 الأخيرة، بما يشمل القاصرين نصلي من أجل العائلات الثكلى على فقدانها أعزائها، أو اللواتي تعتني بأبنائها الجرحى".

وبعد تلقيه ردودا وانتقادات شديدة على التغريدة، عاد وغرد :"أنا أدين بشدة القتل الغير مبرر لأربعة إسرائيليين أبرياء اليوم- قلبي مع العائلات الثكلى".

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من جانبه قال السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة ميخائيل هرتسوغ :"لا يوجد تبرير للمساس وقتل المواطنين الأبرياء. يجب إدانه ذلك بصورة قاطعة. كل محاولة إدانة ’متزنة’ هي أمر خاطئ ولا تحترم ذكرى الضحايا . خلال الأشهر الأخيرة تصاعد النشاطات الإرهابية في شمالي الضفة الغربية بعد أن فقدت السلطة الفلسطينية سيطرة أمنية. جنين، التي نشط فيها الجيش الإسرائيلي مؤخرا، تحولت الى معقل للإرهاب الايراني، الواقع على مسافة دقائق من مراكز سكانية إسرائيلية".

السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد اردان قال :"من المؤلم سماع خبر الأربعة الإسرائيليين الأبرياء الذي قتلوا بيدي ارهابيين فلسطينيين حقيرين. ابعث تعازي الى عائلات الضحايا. الادانة الفارغة على الأمر لا تعني شيئا. ممثلو الامم المتحدة يقومون بمقارنات غير أخلاقية وكاذبة بين ديموقراطية تحيد الإرهابيين الذين يشكلون تهديدات فورية وبين الإرهابيين الأشرار الذين يستهدفون مواطنين أبرياء".

في غضون ذلك ، أدان السفير الألماني لدى إسرائيل ستيفان زايبرت الهجوم على محطة الوقود وقال: "أشعر بالصدمة والحزن لسماع مقتل أربعة إسرائيليين في هجوم بالقرب من عيلي. أفكاري مع عائلاتهم ومع الجرحى الذين آمل أن يتعافوا "