الكشف عن أسماء الضحايا الأربعة في عملية "عيلي" بالضفة الغربية

وبعد أن سمح بالنشر عن أسماء الضحايا، أفادت المتحدثة باسم مجلس بنيامين الإقليمي: أن من بينهم الشاب نحمان شموئيل موردوف، يلبغ 17 سنة، من سكان مستوطنة "إحيا".

كشفت التحقيقات عن هويات ضحايا عملية إطلاق النار بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، والتي راح ضحيتها 4 أشخاص وإصابة آخربن.

وبعد أن سمح بالنشر عن أسماء الضحايا، أفادت المتحدثة باسم مجلس "بنيامين" في الضفة الغربية: أن من بينهم الشاب نحمان شموئيل موردوف، يلبغ 17 سنة، من سكان مستوطنة "إحيا".

Courtesy of family الضحية نحمان شموئيل موردوف 17 عاما من بنيامين في الهجوم.

بالإضافة إلى إليشا أنتمان، وهو أيضا شاب في 18 من عمره. كان يقطن في مستوطنة عيلي، كما تم الكشف عن هوية الثالث وهو هاريل مسعود، 21 عامًا، من جنوب إسرائيل. فيما يبلغ الضحية الرابعة عوفر فيرمان، من العمر 60 عامًا، وهو من سكان مستوطنة عيلي.

Clause 27a of the Israeli copyright law Ofer Fairman, a resident of Eli, was 60-years-old when he was killed in a terror attack.

الشاب أنتمان البالغ 18 عاما، كان طالبًا في الصف الثاني عشر، يدرس في مدرسة دينية ثانوية، وفقًا لبيان موجز صادر عن مستوطنة عيلي، غبروا خلاله عن التعازي للعائلة.

وجاء في البيان: " ببالغ الحزن نعلن وفاة إليشا أنتمان، الذي قُتل في هجوم اليوم، من سكان حي نيفيه في عيلي. نشارك الأسرة الحزن. . "

Clause 27a of the Israeli copyright law Elisha Anteman, 18, from the Eli community was killed in a terror attack.

كما أصدر مجتمع "ناحال سوريك في ياد بنيامين" بيانًا، قال فيه "بقلب حزين وألم شديد، علمنا في الساعات القليلة الماضية بأخبار صعبة. في الهجوم الخطير الذي وقع اليوم في مستوطنة عيليي، مقتل هاريل مسعود، 21 عامًا".

Clause 27a of the Israeli copyright law Harel Masood, 21, from Yad Binyamin in southern Israel, was killed in a terror attack.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتعزية ومواساة أهالي القتلى الذين لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق النار بالقرب من رام الله في الضفة الغربية.