بعد هجوم "عيلي" :"الجيش الاسرائيلي سيعزز قواته في الضفة الغربية مع وحدات اضافية"

جاء هذا بعد تقييم أمني بمشاركة رئيس الحكومة ووزير الامن ورئيس هيئة الاركان وقادة أمنيين آخرين

بعد عملية "عيلي" اليوم في الضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية بثلاثة وحدات إضافية، واعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي "انه ابتداء من الليلة سيعزز الجيش الاسرائيلي قواته في الضفة الغربية". وعقد رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان ومسؤولين آخرين في جهاز الأمن. وتمحور النقاش حول خطط لمواجهة العمليات المسلحة في إطار عملية محدودة، بالتشديد على شمال الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" عن وجود خلاف بين الجهاز الأمني والمستوى السياسي حول حجم العملية في شمال الضفة الغربية النقاش يتركز أيضا حول مسألة فاعلية عملية من هذا أيضا، وأيضا حول تأثيرها على الميدان ووضع السلطة الفلسطينية. وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل تقييمات الوضع "كل الامكانيات مفتوحة، سنواصل محاربة الإرهاب بكل القوة وسنتغلب عليه".

وصرح مسؤول أمني بحسب "كان" بعد المطالبات للخروج في عملية واسعة شمال الضفة الغربية بأن "هذا يمكنه أن يتوسع الى مناطق أخرى"، الجهاز الأمني الإسرائيلي يدرك أن عملية واسعة في المنطقة يمكن أن تؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية.

ويشار الى أن التقييم الأمني الذي عقد مساء اليوم جرى دون حضور وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. مسؤول أمني إسرائيلي عقب على تصريحات بن غفير في ساحة العملية اليوم، وطالب الخروج الى عملية واسعة في الضفة الغربية والعودة الى عمليات الاغتيال المركزة من الجو وقال "عمليات الاغتيال من الجو نقوم بها عندما تكون صعوبة بالاقتراب من نقطة الهدف، لا يوجد سبب لتحويل الضفة الغربية الى غزة".

ويشار الى أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية افيف كوخافي زار ظهر اليوم موقع العملية وأصدر أوامره بتعزيز القوات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.