بعد ساعات من عملية "عيلي" : مظاهرات لمستوطنين واشعال مركبات لفلسطينيين في حوارة

جاء هذا بعد ساعات من وقوع عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي" التي أدت الى مقتل اربعة إسرائيليين

تظاهر المئات من المستوطنين ليلة الثلاثاء في عدة مواقع في الضفة الغربية في أعقاب العملية الدامية التي وقعت بوقت سابق بالقرب من مستوطنة عيلي قرب رام الله والتي أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين.

في المقابل وقعت أعمال شغب بشكل أساسي في منطقة نابلس. حيث أشعل مستوطنون مركبات فلسطينية في حوارة وحاولوا إشعال مبني مركز شرطة فلسطينية. لكن تم ايقافهم من جانب قوات الجيش الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية. في حين حاول مستوطنون آخرون الدخول الى قرية بيت فوريك بالضفة الغربية والذين تم ايقافهم ايضا من جانب قوات الأمن الإسرائيلية.

كما شوهد جندي إسرائيلي وهو يطلق الرصاص في الهواء لابعاد مستوطنين من قرية فلسطينية، وفي وقت لاحق قام أكثر من 100 مستوطن بتخريب مدرسة في قرية اللبن الشرقية، وقام آخرون بإضرام النار في حقل قمح و،جار زيتون، وساحة خردة ومصلحة تجارية في المنطقة. واعتقل ثلاثة للاشتباه بإضرام النار. بالمقابل القى فلسطينيون الحجارة تجاه مركبات إسرائيلية في شارع 60 بالقرب من حوارة، ومستوطنات عيلي وجفعات آساف.

وخلال ساعات الليل قام عشرات المستوطنين بالتوجه الى البؤرة الاستيطانية غير الشرعية افيتار وطالبوا الحكومة المصادقة على شرعنة المستوطنة. وفي غضون ذلك ابلغت الشرطة عن تعزيز تواجدها في عدد من الشوارع في الضفة الغربية "بالتشديد على مناطق حساسة، ومفترقات ونقاط تجمع المواطنين".

وفي وقت سابق من يوم االثلاثاء نشر المتحدث باسم الجيش لاسرائيلي بيانا غير عادي طالب به المواطنين عدم تطبيق القانون بيديهم ومنح "القوات الأمنية القيام بالعمل" وأشار مسؤول أمني اسرائيلي أن كلا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير يوآف غالانت يتعاملان مع الخطوات التي سيتم اتخاذها مستقبلا مع مبدأ العين بالعين. في المقابل تتواصل التحقيقات بالعملية التي وقعت في محطة الوقود وتتضاعف التقديرات أن المسلحين كان ينتميان الى خلية منظمة تابعة لحركة حماس قامت بإمدادهم بأسلحة نوعية متطورة.