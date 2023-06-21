تم تشييع جثمان اثنان من أصل أربعة من ضحايا عملية إطلاق النار بالقرب من رام الله في الضفة الغربية في نفس الليلة التي وقعت فيها العملية

تم تشييع جثمان اثنان من أصل أربعة من ضحايا عملية إطلاق النار بالقرب من رام الله في الضفة الغربية في نفس الليلة التي وقعت فيها العملية، حيث تم دفن الشاب إليشا أنتمان، البالغ من العمر 18 عامًا، في مقبرة مستوطنة عيلي في الضفة الغربية، فيما دفن هاريل مسعود، البالغ من العمر 21 عامًا، في مقبرة مستوطنة"يسودوت".

أما عوفر فيرمان، البالغ 63 عاما، سيتم دفنه اليوم الأربعاء، في مقبرة عيلي، فيما لم يتم الإعلان بعد عن موعد جنازة ناخمان شموئيل موردوف البالغ من العمر 17 عامًا.

Liron Moldovan/Flash90 Friends and family attend the funeral of 21-year-old Israeli Harel Masood in the cemetery in Yesodot, after a terror attack.

وخلال مراسم الدفن قالت يائيل مسعود والدة هاريل، "لا أستطيع أن أستوعب أنك لست هنا معنا. كيف يمكن أن نتحدث عنك بصيغة الماضي؟ لقد أكملت الجيش للتو.. لقد ازدهرت للتو".

وأضافت يائيل مسعود: "تحدثت عيناك بهدوء وتواضع. لقد أبهر الجميع بجمالك ، داخليًا وخارجيًا."

Liron Moldovan/Flash90 Funérailles de Harel Masood au cimetière de Yesodot, le 20 juin 2023

من جانبه، قال رئيس مجلس ناحال سوريك (غرب بئر السبع)، شاي ريتشنر، حيث كان يعيش مسعود، إن والديه جيل ويايل "محطمان تمامًا".

Courtesy of family الضحية نحمان شموئيل موردوف 17 عاما من بنيامين في الهجوم.

قال نيتاي، أحد أصدقاء موردوف: "كنت أعرفه منذ الصف الأول، وكنا معًا في نفس الفصل لمدة ثماني سنوات. كان منذ البداية عاشقًا للبلد، شاب تشعل النار في عينيه".

ونفذ هذه العملية، مهند شحادة (25 عاما) من قرية عوريف القريبة من نابلس، وتم تحييده بعد ظهر اليوم بعد ارتكابه عملية إطلاق نار مع مسلحين آخرين.