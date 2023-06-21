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  • وزير الأمن الإسرائيلي يأمر بإلغاء عشرات التصاريح لأفراد عائلات منفذي عملية "عيلي"

وزير الأمن الإسرائيلي يأمر بإلغاء عشرات التصاريح لأفراد عائلات منفذي عملية "عيلي"

i24news

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قوات الأمن الإسرائيلية تقوم بعمليات مسح هندسية لمنزل احد منفذي عملية عيلي
IDF Spokesperson's Unitقوات الأمن الإسرائيلية تقوم بعمليات مسح هندسية لمنزل احد منفذي عملية عيلي

ويشار الى أن الجيش الاسرائيلي قام بأعمال تمشيط وقياسات هندسية لمنازل منفذي العملية

اعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت صباح اليوم عن إصداره الأوامر لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني غسان عليان بإلغاء العشرات من تصاريح الدخول والعمل في إسرائيل للعشرات من أفراد عائلات منفذي عملية "عيلي" قرب رام الله من قرية عوريف والتي أدت الى مقتل أربعة إسرائيليين. 

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وعلى صعيد متصل قامت قوات الأمن الإسرائيلي صباح اليوم بإجراء عمليات قياس هندسية لبيوت منفذي العملية من قرية عوريف تمهيدا لهدمها كما قامت بمصادرة مخرطة استخدمت لانتاج وسائل قتالية، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"قوات الأمن عملت خلال الليلة على إحباط عمليات، التحقيق مع مشتبهين وعمليات تمشيط في مباني بقرية عوريف وتم اعتقال ثلاثة مطلوبين واللذين تم تحويلهم لتحقيقات الأجهزة الأمنية".  

ويشار الى أنه في أعقاب العملية وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير مع مسؤولين آخرين من الشرطة الى اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

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