وزير الأمن الإسرائيلي يأمر بإلغاء عشرات التصاريح لأفراد عائلات منفذي عملية "عيلي"

ويشار الى أن الجيش الاسرائيلي قام بأعمال تمشيط وقياسات هندسية لمنازل منفذي العملية

اعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت صباح اليوم عن إصداره الأوامر لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني غسان عليان بإلغاء العشرات من تصاريح الدخول والعمل في إسرائيل للعشرات من أفراد عائلات منفذي عملية "عيلي" قرب رام الله من قرية عوريف والتي أدت الى مقتل أربعة إسرائيليين.

وعلى صعيد متصل قامت قوات الأمن الإسرائيلي صباح اليوم بإجراء عمليات قياس هندسية لبيوت منفذي العملية من قرية عوريف تمهيدا لهدمها كما قامت بمصادرة مخرطة استخدمت لانتاج وسائل قتالية، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"قوات الأمن عملت خلال الليلة على إحباط عمليات، التحقيق مع مشتبهين وعمليات تمشيط في مباني بقرية عوريف وتم اعتقال ثلاثة مطلوبين واللذين تم تحويلهم لتحقيقات الأجهزة الأمنية".

ويشار الى أنه في أعقاب العملية وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير مع مسؤولين آخرين من الشرطة الى اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.