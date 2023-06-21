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تقرير:حزب الله أقام موقعا عسكريا داخل أراضي خاضعة للسيادة الإسرائيلية

i24news

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برج مراقبة تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالقرب من قاعدة هار دوف العسكرية في جبل الشيخ ، وهي موقع استراتيجي محصن على مفترق الطرق بين إسرائيل ولبنان وسوريا ، في 16 أغسطس 2021.
JALAA MAREY / AFPبرج مراقبة تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالقرب من قاعدة هار دوف العسكرية في جبل الشيخ ، وهي موقع استراتيجي محصن على مفترق الطرق بين إسرائيل ولبنان وسوريا ، في 16 أغسطس 2021.

تم الكشف عن الواقعة خلال نقاش للجنة الخارجية والأمن في الكنيست حضرها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

كشفت هيئة البث الرسمية "كان" أنه خلال نقاش للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي تم الكشف أن قوة لحزب الله تسللت الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، واقامت موقعا عسكريا مسلحا. 

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وكشفت هذه التفاصيل من جانب عدد من أعضاء الكنيست في نقاش الثلاثاء الماضي في اللجنة، بمشاركة رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو، أعضاء الكنيست لفتوا انتباه رئيس الحكومة الى الوقعة الغير عادية والخطيرة التي تحدث على الحدود شمالي البلاد. 

ووفقا لما ورد في النقاش إنه في الأسابيع الأخيرة قامت قوة من حزب الله باجتيار الحدود من منطقة مزارع شبعا الى الأراضي الإسرائيلية وأقامت خيمتين هذا المواقع قام حزب الله بتشغيله من خلال عدة مسلحين من قبلة(ما بين ثلاثة حتى ثمانية) والذين يتمركزون في الموقع مقابل الجنود الإسرائيليين داخل أراضي خاضعة للسيادة الإسرائيلية.ف 

وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على ما ورد "إن الموضوع معروف ويجري التعامل فيه مع باقي الجهات ذات الصلة". 

 

 

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