شارك آلاف الدروز في المظاهرات ضد إقامة مروحيات هوائية في قرى درزية في هضبة الجولان

اصيب ثلاثة متظاهرين دروز بينهم اثنين بصورة خطيرة خلال احتجاج آلاف الدروز في هضبة الجولان. وتم نقل الجرحى الى مستشفى زيو في صفد أحدهما رجل في العشرينات من العمر يعاني من إصابة جراء إطلاق نار والمصاب الآخر في الأربيعنيات من العمر. من جانبها ذكرت الشرطة أن عشرات المتظاهرين حاولوا السيطرة على نقطة للشرطة في بلدة مسعدة في الجولان، وقالوا إنهم قاموا بالقاء الحجارة وثقف واشعال اطارات سيارات الشرطة.ونشرت الشرطة بيانا استثنائيا للجمهور، أوصت خلاله عدم الوصول الى "منطقة هضبة الجولان" خصوصا في منطقة بقعاثا..

الاشتباكات التي اندلعت اليوم بين المتظاهرين والشرطة على خلفية احتجاجهم على عمليات بناء مروحيات في أراضيهم، وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة. وقام المحتجون الدروز بإغلاق الشارع 85 في منطقة مفترق بلدة الرامة ويركا.

وفي البيان الصادر عن الشرطة لاسرائيلية ذكر إن المتظاهرين الدروز" االقوا الحجارة والألعاب النارية والزجاجات الحارقة تجاه قوات الشرطة التي تتواجد في المكان. وقام عناصر الشرطة ومقاتلي حرس الحدود الذين تواجدوا في المكان بالرد من خلال استخدام وسائل تفريق المظاهرات. وحتى أن أحدهم اضطر الى إطلاق النار بعد أن شعر بأن خطرا يتهدد حياته بصورة فورية وذلك بعد أن اقتربت منه مجموعة من الملثمين حيث ركض أحدهم تجاهه وهو يحمل غرضا".

واضاف االبيان بأن شرطة إسرائيل تطالب قادة الطائفة الدرزية تحمل مسؤولية قبول الاجراءات القانونية التي تتم في إطار مشروع المروحيات الهوائية . وتجنب نشر الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع جرحى". ويشار الى أن مواجهات اندلعت أمس بين متظاهرين دروز يعارضون اقامة المروحيات الهوائية للطاقة المتجددة بمواقع في قراهم.