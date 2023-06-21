مسؤول ديبلوماسي إسرائيلي يؤكد لـi24NEWS: إلغاء قمة النقب المرتقبة في المغرب

كان من المقرر في الأصل عقد اجتماع وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر والولايات المتحدة في مارس/آذار الفائت

أكد مسؤول ديبلوماسي إسرائيلي يؤكد لـi24NEWS، اليوم الأربعاء، أن المغرب قرر إلغاء استضافة "قمة النقب" وذلك ردا على تحركات إسرائيلية لتوسيع مستوطناته بشكل كبير في الضفة الغربية.

كان من المقرر في الأصل عقد اجتماع وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر والولايات المتحدة في مارس/آذار الفائت، لكن تم تأجيله عدة مرات وسط التوترات المتصاعدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك الانزعاج بين المشاركين العرب بشأن رئيس الوزراء وحكومته المتشددة الجديدة.

ووافقت الرباط الأسبوع الماضي على عقد الاجتماع أخيرا الشهر المقبل. وقال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته مع "تايمز اوف اسرئيل"، إنه "لم يتم تحديد موعد نهائي لكنه "مغلق تمامًا" لأنه سيعقد في منتصف يوليو/تمّوز".

لكن المسؤول الأمريكي قال إن خطوتين استيطانيتين إسرائيليتين أدت إلى خروج العملية عن مسارها مرة أخرى.

الأول كان إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن هيئة وزارة الأمن المسؤولة عن التصريح ببناء المستوطنات ستجتمع الأسبوع المقبل لتقديم خطط لأكثر من 4500 منزل استيطاني جديد، على الرغم من قول الولايات المتحدة إنها " منزعجة بشدة " من القرار، لأن واشنطن تعتبره عقبة أمام سلام دائم مع الفلسطينيين.