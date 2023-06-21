رداً على عملية أمس: نتنياهو يقرر بناء 1000 وحدة سكنية في مستوطنة عِيلي

في اليوم التالي للهجوم على مستوطنة علي، أعلن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أنه ووزير الأمن ووزير المالية، اتفقا على التخطيط 1000 وحدة سكنية جديدة في المنطقة

في اليوم التالي للهجوم القاتل على مستوطنة "عيلي" في الضفة الغربيّة، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء، إلى جانب وزير الأمن يوآف جالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اتفقا على التعزيز الفوري للتخطيط لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في منطقة مستوطنة عيلي بجانب موقع الهجوم ، وقالوا "ردنا على الهجوم هو ضربه بشدة وبناء أرضنا من جديد".

وغرّد سموتريتش على حسابه على تويتر: "اتفقنا اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الأمن، على تعزيز التخطيط الفوري لحوالي 1000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عيلي. المتاخمة لموقع هجوم الأمس الذي راح ضحيته 4 اشخاص وأصيب آخرون.

ويأتي ذلك رغم توجيه الإدارة الأميركية، في الأيام الأخيرة، تحذيرات إلى الحكومة الإسرائيلية على خلفية التصعيد الأمني في الضفة الغربية ومخططات بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات.

قتل أربعة أشخاص الليلة الماضية في هجوم على محطة وقود ومطعم بالقرب من مستوطنة "عيلي". فرق نجمة داود الحمراء التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث، قدمت في الوقت نفسه العلاج الطبي لشخص مصاب بجروح خطيرة وثلاثة إصابات متوسطة وخفيفة، ونقلتهم إلى مستشفيات القدس ومستشفى بيلينسون في بيتح تكفا.

واليوم الأربعاء تجددت الأعمال الانتقامية اليوم من جانب المستوطنين، حيث قام المئات منهم بإحراق بيوت ومركبات فلسطينية انتقاما على العملية في قرية ترمسعيا بالضفة الغربية. هذه الاعمال وثقت في فيديوهات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.