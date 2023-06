المغرب وإسرائيل يناقشان سبل تطوير الشراكات بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي

ناقش وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الاسرائيلي أوفير أكونيس مع نظيره المغربي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، اليوم الأربعاء، تبادل الآراء بين المسؤولين حول سبل تعزيز العلاقات والشراكات الثنائية في مجالات البحث العلمي والابتكار بين الجامعات ومؤسسات البحث في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الأغذية والمياه والذكاء الاصطناعي في كلا البلدين

