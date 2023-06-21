المغرب وإسرائيل يناقشان سبل تطوير الشراكات بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي

تبادل الآراء بين المسؤولين حول سبل تعزيز العلاقات والشراكات الثنائية في مجالات البحث العلمي والابتكار بين الجامعات ومؤسسات البحث في كلا البلدين

ناقش وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الاسرائيلي أوفير أكونيس مع نظيره المغربي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، اليوم الأربعاء، تبادل الآراء بين المسؤولين حول سبل تعزيز العلاقات والشراكات الثنائية في مجالات البحث العلمي والابتكار بين الجامعات ومؤسسات البحث في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الأغذية والمياه والذكاء الاصطناعي في كلا البلدين

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وفي اليوم الأول من زيارته للمغرب قام أوفير أكونيس بزيارة مسجد الحسن الثاني رفقة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب شاي كوهن بالدار البيضاء والتقى أيضا برئيس الطائفة اليهودية بالمغرب سيرج بيرديغو وقام بالصلاة في كنيس بيت ايل بنفس المدينة.

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وكان وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، قد بدأ زيارة رسمية إلى المغرب ، الإثنين المنصرم، بدعوة من نظيره المغربي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي ، لمنافشة مبادرات التعاون في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الأغذية والمياه والذكاء الاصطناعي. كما تتصدر أجندة الوزير أكونيس لقاءات مع عدد من الوزراء والباحثين والعلماء بالإضافة إلى رؤساء الجالية اليهودية في المغرب.

The Israeli liaison office in Morocco اجماع وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الاسرائيلي أوفير أكونيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي 21.06.2023

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، قد التقى، نظيره في الحكومة الإسرائيلية وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج بمقر الوزارة بالرباط، خلال شهر يوليو/تموز المنصرم ، وتبادلا الخبرات والتجارب، فضلا عن تشجيع حركية الطلبة والباحثين، وتطوير برامج مشتركة للبحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كالطاقة الخضراء والفلاحة المستدامة والقطاع الصحي، بالإضافة إلى مجال الصناعات الحديثة.