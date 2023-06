الضفة الغربية :مئات المستوطنين يحرقون عشرات المنازل والمركبات في قرية ترمسعيا

بعد اعمال الشغب التي وقعت في حوارة أمس والتي جاءت بعد عملية إطلاق النار في محطة الوقود بالقرب من مستوطنة ’عيلي’ التي ادت لمقتل أربعة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين- تجددت الأعمال الانتقامية اليوم من جانب المستوطنين، حيث قام المئات منهم بإحراق بيوت ومركبات فلسطينية انتقاما على العملية في قرية ترمسعيا بالضفة الغربية. هذه الاعمال وثقت في فيديوهات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

