الضفة الغربية :مئات المستوطنين يحرقون عشرات المنازل والمركبات في قرية ترمسعيا

جاءت هذه الاعتداءات ردا على عملية إطلاق النار الدامية في "عيلي" والتي أدت لمقتل اربعة إسرائيليين

بعد اعمال الشغب التي وقعت في حوارة أمس والتي جاءت بعد عملية إطلاق النار في محطة الوقود بالقرب من مستوطنة ’عيلي’ التي ادت لمقتل أربعة إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين- تجددت الأعمال الانتقامية اليوم من جانب المستوطنين، حيث قام المئات منهم بإحراق بيوت ومركبات فلسطينية انتقاما على العملية في قرية ترمسعيا بالضفة الغربية. هذه الاعمال وثقت في فيديوهات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/i/web/status/1671476551588642816 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

رئيس بلدية ترمسعيا قال خلال حديثه لوكالة "وفا" الفلسطينية لافي أديب بأن "نحو 400 مستوطن قاموا بمهاجمة البلدة ما أدى الى اصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي، واحراق 30 منزلا واحراق أكثر من 60 مركبة وأضاف أديب، أن "مستوطنين أضرموا النيران في عشرات الدونمات، ما أدى إلى احراق المحاصيل الزراعية".

وفي وقت سابق اليوم تم تشييع اثنين من ضحايا عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي" القريبة من رام الله، ووقعت العملية الدامية الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم أمس وتم تحييد أحد المنفذين من جانب مواطن أما المنفذ الثاني فر من موقع العملية وتم تحييده بالقرب من مدينة نابلس. ووصل المسلحان مع سيارة شيفورليه سوداء لموقع العملية، ودخل أحدهم الى مطعم "حمص الياهو" وقام بإطلاق النار على الزبائن في المطعم.