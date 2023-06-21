ناقشا مواضيع ثنائية، ومتابعة نتائج زيارة سلطان عُمان، هيثم بن طارق لإيران أواخر الشهر المنصرم، وتطورات إقليمية، وخصوصاً تطورات اليمن.

ناقش وزير الخارجية الإيرانية أمير حسن عبد اللهيان في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، مع وزير المكتب السلطاني، الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، مواضيع ثنائية، ومتابعة نتائج زيارة سلطان عُمان، هيثم بن طارق لإيران أواخر الشهر المنصرم، وتطورات إقليمية، وخصوصاً تطورات اليمن.

وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، ووزير المكتب السلطاني العماني، وفق بيان الخارجية الإيرانية، "ضرورة استمرار الجهود المشتركة لأجل دعم المسار السياسي في اليمن، وإيجاد الاستقرار فيه، والحدّ من معاناة شعبه".

وفي السياق أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن حسين أمير عبد اللهيان، غادر سلطنة عُمان بعد سلسلة لقاءات، متجهاً إلى الكويت، في إطار جولته الإقليمية، في وقت أفاد التلفزيون الإيراني بأنه سيزور الإمارات أيضاً.

ويقوم وزير الخارجية الإيراني حاليا بجولة في دول الخليج العربية، القريبة من واشنطن، في سياق إعادة إطلاق المحادثات بين الغربيين والإيرانيين حول قضايا حساسة ، مثل البرنامج النووي والأسرى. وأوضحت وكالة الأنباء العمانية ، أن سلطان بن محمد النعماني ، رئيس أركان السلطان هيثم، "بحث مع حسين أمير عبد اللهيان عدة مجالات للتعاون".

وكان المسؤول الإيراني في قطر، أمس الثلاثاء، حيث ناقش برنامج بلاده النووي، ومن المنتظر أن يصل الكويت اليوم الأربعاء. بمناسبة الزيارة إلى قطر، التقى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، المسؤول عن المفاوضات النووية ، إنريكي مورا ، الذراع الأيمن لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل.

وكتب علي باقري على تويتر، اليوم الأربعاء، "كان لدي لقاء جاد وبناء مع إنريكي مورا في الدوحة". واضاف "لقد ناقشنا وتبادلنا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا ، بما في ذلك المفاوضات لرفع العقوبات".