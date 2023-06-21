الاتفاق على "هدنة" في احتجاجات الدروز في الجولان: المحتجون يتفرقون والاعمال ستتوقف

اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف اليوم (الأربعاء) على "هدنة" في إطارها ستتوقف أعمال بناء توربينات الرياح في الجولان، وفي نفس الوقت ستتوقف المظاهرات إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى الأسبوع المقبل من الأربعاء إلى السبت. وصدرت تعليمات للمتظاهرين في هضبة الجولان بالتفرق.

التقى نتنياهو مع طريف في مكتبه في القدس. كما شارك في الاجتماع رئيس الشاباك، رونان بار، وقال نتنياهو "أنظر بقلق إلى ما يحدث حاليا في هضبة الجولان".

وفي وقت سابق، تظاهر آلاف الدروز في مرتفعات الجولان وفي عدد من البلدات الدرزية شمال اسرائيل، ضد بناء مجمع توربينات الرياح لإنتاج الطاقة المتجددة في شمال الهضبة.

وتواجدت العديد من قوات الشرطة في منطقة الأشغال، لمواجهة اضطرابات المتظاهرين والتي شملت حرق الإطارات، ورشق الحجارة، وإطلاق الألعاب النارية، وحتى إلقاء الزجاجات الحارقة على قوات الشرطة. وأصيب اثنان من المتظاهرين، رجل في الأربعين من العمر وشاب في العشرين من عمره، بجروح خطيرة، أحدهما بطلقات نارية.

وحاول المئات من المتظاهرين اقتحام مركز الشرطة بقرية "مسعدة" في الجولان وحاولوا السيطرة عليها، بالذخيرة الحية ورشق الحجارة وإطلاق الألعاب النارية. ونتيجة لذلك أصيب بعض أفراد الشرطة التي صدت المتظاهرين وأبعدتهم عن المنطقة ". وإلى جانب المحتجين أصيب 12 شرطيا في الاشتباكات.

JALAA MAREY / AFP متظاهرون دروز يحتجون على مشروع التوربينات في هضبة الجولان

وتظاهر المئات عند عدة مفارق في منطقة الجليل، وأغلقوا الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة، تضامنا مع الجولانيين وضد مصادرة الأرضي.

ونصب التوربينات في قرى الجولان، يأتي بموجب قرار صدر عن حكومة اسرائيل بهذا الشأن، وموافقة هيئات التخطيط الإسرائيلية. ويؤكد الجولانيون أن إقامة التوربينات ستعيق زراعة الأرض من حولهم وستكون خطرا بيئيا؛ وسبق أن رفض القضاء الإسرائيلي التماس الأهالي ضد بناء التوربينات.