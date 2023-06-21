تعيين رئيس الموساد السابق رئيسا لمنظمة الأرامل والأيتام في الجيش الإسرائيلي

تهدف المنظمة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأيتام والأرامل وأرامل الجنود الذين سقطوا في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولجميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

أفادت القناة الإسرائيلية (12) اليوم الأربعاء، أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين سيشغل منصب رئيس منظمة الأرامل والأيتام في الجيش الإسرائيلي، وتهدف المنظمة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأيتام والأرامل وأرامل الجنود الذين سقطوا في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولجميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (الشرطة، حرس الحدود، الشاباك، الموساد، مصلحة السجون).

وقال كوهين: "في هذا اليوم، في حدث يعتبر نبأ سار لعائلات المفقودين، الذين هم أعزاء علين ، أنضم إلى منظمة أرامل وأيتام جيش الدفاع الإسرائيلي بامتنان كبير"وتابع "آمل أن تكون مساهمتي في المنظمة والعائلات التي ضحت أكثر من غيرها كبيرة". وأضاف "الخلاف داخل الأمة كبير، وخاصة في هذه الأيام، عندما يزداد الخطر الأمني​​، يجب أن نكون مصممين على عدونا ونصالح الجميع مع أخيه وأخته. هذه رسالتي لكم".

واشار كوهين إلى أن"اليوم هو يوم خاص للأرامل والأيتام في جيش الدفاع الإسرائيلي. لقد عملنا لفترة طويلة على إنشاء دائرة الأصدقاء، وإنه لشرف عظيم لنا أن يكون يوسي كوهين رئيسا لها".