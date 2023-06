أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن الجنود الإسرائيليين الذي عبروا عن دعمهم لجنين وشتموا إسرائيل في فيديو، تمت محاكمتهم في محاكمة تأديبية أربعة منهم بالسجن 30 يوما في سجن عسكري في ما حكم على خامس بالسجن 21 يوما.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يدين تصريحات الجنود الذين صوروا أنفسهم وهم يعبرون عن دعمهم لجنين وشتمهم لإسرائيل.

وفي الفيديو، يقول الجنود عبارات باللغة العربية مثل "الله مع جنين" و "الله مع فلسطين" و "لعنة إسرائيل". يزعمون كذلك أن الفيديو سيكون بمثابة "طريق للوصول إلى الله".