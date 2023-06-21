"بعد التصريحات غير اللائقة في الفيديو، تم اعتقال الجنود ليلة أمس وفتح تحقيق خاص بحقهم، وفي نهايتها سيتم تحويل التحقيقات الى النيابة العسكرية"

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن الجنود الإسرائيليين الذي عبروا عن دعمهم لجنين وشتموا إسرائيل في فيديو، تمت محاكمتهم في محاكمة تأديبية أربعة منهم بالسجن 30 يوما في سجن عسكري في ما حكم على خامس بالسجن 21 يوما.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يدين تصريحات الجنود الذين صوروا أنفسهم وهم يعبرون عن دعمهم لجنين وشتمهم لإسرائيل.

وفي الفيديو، يقول الجنود عبارات باللغة العربية مثل "الله مع جنين" و "الله مع فلسطين" و "لعنة إسرائيل". يزعمون كذلك أن الفيديو سيكون بمثابة "طريق للوصول إلى الله".

https://twitter.com/i/web/status/1671185514337124352 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن اعتقال خمسة جنود يخدمون في مركز البلاد قاموا بتوثيق أنفسهم من خلال فيديو وهم يعبرون عن دعمهم للمسلحين في جنين.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي :"بعد التصريحات غير اللائقة في الفيديو، تم اعتقال الجنود ليلة أمس وفتح تحقيق خاص بحقهم، وفي نهايتها سيتم تحويل التحقيقات الى النيابة العسكرية". وافيد انه تم الافراج عنهم بعد التحقيق معهم فيما قال محاموهم أن شريط الفيديو "تم تحريرة بطريقة منحازة"

وقام جنود عرب في الجيش الاسرائيلي من مركز البلاد بتوثيق أنفسهم يوجهون الشتائم لإسرائيل معربين عن تأييدهم لجنين. حيث صوروا ـأنفسهم وهم يقولون" الله مع جنين، الله مع فلسطين، ’كسـخت’ إسرائيل" وتابعوا "والله هذا الفيديو غير يوصلنا عند الله". ونشروا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن "تصرفات الجنود تتنافى مع قيم الجيش الاسرائيلي وسيتم التعامل معهم بشكل تأديبي"