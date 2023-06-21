غالانت:" الجيش يقوم بعمل ممتاز. سنشل الإرهاب أينما كان، في نابلس وجنين وغزة وفي أي مكان آخر. لن يكون هناك مكان آمن لهم"

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، "أقول من هنا صراحة، إننا نعمل كل يوم ضد الإرهابيين ورسلهم، إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمل ممتاز. سنشل الإرهاب أينما كان، في نابلس وجنين وغزة وفي أي مكان آخر. لن يكون هناك مكان آمن. لا للإرهابيين ولا لمن يرسلهم".

وأشار غلى أنه "أريد أن أغتنم هذه الفرصة وأطلب من زملائي المستوطنين ، من فضلك لا تأخذ القانون بأيديكم، دع الجيش الإسرائيلي يفعل ما يعرفه جيدًا - الحفاظ على سلامتك وتنفيذ مهامه. لا تفعل ذلك. خذوا القانون بأيديكم ".

وجائت تصريخات غالانت مباشرة بعد أن أنهى قبل فترة وجيزة تحقيقًا أوليًا في هجوم إطلاق النار على مستوطنة"عيلي"، حيث أجرى تقييما خاصا للوضع تلقى فيه لمحة عامة عن نشاطات الأجهزة الأمنية في اعتقال مطلوبين، وجهود إحباط المجموعات العدائية وحماية المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية"

وقال غالانت "أنهيت التحقيق الأولي مع كبار القادة في قطاع بنيامين، عقب الحادث الصعب الذي وقع الليلة الماضية. ومن هنا، أرسل تعازيّ لعائلات القتلى وأثني على قوات الجيش الإسرائيلي على السرعة والحزم. الأمر الذي أدى على الفور إلى القضاء على الإرهابيين"