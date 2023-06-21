صحافي إسرائيلي "يُشكك" في قدرة الغرب على فهم ماهية الحروب

هل سيؤدي هجوم عيلي، إلى عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية؟ تسفي يحزكيلي يحذّر، من أن ذلك "سيُحوّل مدن الضفة، إلى ستالينغراد"

شكّك تسفي يحزكيلي محلل الشؤون العربية، في القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، في قدرة الغرب، على فهم ماهية الحروب.

وعلّق يحزكيلي (52 عاما) على عملية إطلاق النار، في مستوطنة عيلي شمال رام الله في الضفة الغربية، التي قتل بها 4 مستوطنين بالقول:" هناك تصوّر أمني إسرائيلي يقول، إن زمن الحروب قد ولّى. تصوّري هو أننا في حالة حرب، نحن في واقع مفروض علينا. نحن ديمقراطية لا تفهم أن الفلسطينيين، يشنون حربًا عليها، وبالتالي، نقف عاجزين، على التعامل مع تلك الحرب". ورأى يحزكيلي في حديث إذاعي:" التصوّر الأمني لوزير الأمن السابق بيني غانتس، الذي يرى بالسلطة الفلسطينية كشريك، والسكان الفلسطينيين، كمن يريدون كسب لقمة العيش، جعله لا يهتم بعدة أمور: مصير الأموال الواردة إلى الفلسطينيين، وما يحدث لحرية التنقل، وما يحدث لكل عمليات تهريب الأسلحة. الضفة الغربية تغمرها الأسلحة، حيث انخفض سعر M-16 بنسبة خمسين في المائة في الأشهر الأخيرة، والخلية التي نفذت العملية، استخدمت M-16".

وانتقد يحزكيلي، عدم إقامة الجيش الإسرائيلي، "ما يكفي" من حواجز عسكرية في الضفة الغربية، فقال:" أحد منفذي العملية، لاذ بالفرار، وتم القضاء عليه على بُعد أربعين كيلومتراً من مسرح العملية. أربعين كيلومتراً، ولم يصطدم به أحد من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية". مشيرًا إلى أن "ثمة حرية تنقل في الضفة الغربية، تجعل من عمليات إطلاق النار ضد المستوطنين ممكنة، وإسرائيل لا تُدرك عِظَم ما يجري". وأضاف:" المسلحون الفلسطينيون في جنين ونابلس، ينتمون إلى حماس وإيران".

وردا على سؤال، ما إذا كانت هجوم عيلي، سيؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، حذّر الصحفي، من أن ذلك "سيُحوّل مدن الضفة، إلى ستالينغراد".