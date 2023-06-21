ليست إيران؟ خامنئي: غزة هي مركز "المقاومة"!

المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، يلتقي بوفد رفيع المستوى من حركة حماس، بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

التقى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، وفدا رفيع المستوى من حركة حماس.

ورأس الوفد الحمساوي، الذي يزور طهران، رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. ووصف خامنئي اليوم (الأربعاء)، غزة بأنها مركز "المقاومة"، مؤكداً في الوقت ذاته، أن المنطقة التي "ستركّع العدو"، هي الضفة الغربية.

ورأى خامنئي بالتصعيد بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية في الضفة الغربية، "دليلا بارزا على دخول الجيل الفلسطيني الجديد ساحة المواجهة"، ملقيا اللائمة على الشباب الفلسطيني، مسؤولية جمود القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية، بسبب "عدم مشاركتهم في الساحة".

ورد هنية بالقول، إن تقدم ما أسماه "جبهة المقاومة" أمام "الاحتلال"، ليس له مثيل في تاريخ النضال. وسبق لهنية أن التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومستشار الأمن القومي علي أكبر أحمديان. مسؤولون التقاهم أيضا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.