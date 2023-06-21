إسرائيل: الشاباك يوصي بالاعتقال الإداري للمتورطين في أعمال الشغب بالقرب من الضفة الغربية

هاجم قرابة 200 مستوطن، بعضهم ملثمون، بعد ظهر اليوم الأربعاء قرية ترمسعيا الواقعة شمال رام الله في الضفة الغربية، وقاموا بإحراق المنازل والمركبات والحقول

سيوصي جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل(الشاباك) وزير الأمن يوآف غالانت بتوقيع عدة مذكرات اعتقال إداري للنشطاء الإسرائيليين من اليمين المتشدد المتورطين في أعمال شغب بالقرب من رام الله بالضفة الغربية بعد ظهر الأربعاء ، بحسب ما أعلنتههيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان"

وهاجم قرابة 200 مستوطن، بعضهم ملثمون، بعد ظهر اليوم الأربعاء قرية ترمسعيا الواقعة شمال رام الله في الضفة الغربية، وقاموا بإحراق المنازل والمركبات والحقول، جاء العنف بعد وقت قصير من تشييع جنازة ناخمان شموئيل موردوف، شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 17 عاما في شيلو قتل، أمس الثلاثاء، في هجوم مميت على أربعة إسرائيليين بالقرب من مستوطنة عيلي. وأصيب أربعة آخرون، فيما تم تحييد منفذي العملية

وأرسلت تعزيزات من الجيش الإسرائيلي والشرطة وحرس الحدود إلى مكان الحادث لإعادة النظام. ولدى وصولهم تفرق مثيرو الشغب. وبحسب مصدر أمني، فقد "لحقت أضرار بنحو 15 منزلا و 20 مركبة خلال هذه الأعمال الإجرامية. ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا فلسطينيين"

وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذه الأحداث قائلاً: "من الضروري أن نتذكر ما هو واضح: دولة إسرائيل هي دولة قانون ، ويجب على جميع المواطنين الإسرائيليين احترام القانون. ولن نتسامح مع أعمال الشغب، سواء في مرتفعات الجولان أو في الضفة الغربية. أنا أؤيد بشكل كامل الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن في مهمتها للحفاظ على القانون والنظام. لن نتسامح مع أي مواجهة مع الشرطة وقوات الأمن في هذه المناطق أو في أي مكان آخر. نحن دولة خاضعة للقانون".