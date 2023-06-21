مقتل 3 مُسلّحين فلسطينيين بضربة جوية نفّذتها مُسيّرة إسرائيلية قرب جنين شمال الضفة الغربية

أكدت إسرائيل اليوم (الأربعاء) التقارير الفلسطينية، التي اتهمتها بالوقوف وراء اغتيال مُسلحين عبر ضربة جوية، قرب جنين شمال الضفة الغربية. وهدد الجهاد الإسلامي إسرائيل، بإطلاق الصواريخ ردا على الاغتيال.

وبحسب المعلومات، فإن مُسيّرة إسرائيلية يجري التحكّم بها عن بُعد، استهدفت سيارة فلسطينية مسافرة قرب جنين، وتم العثور بداخلها على 3 جثامين احتفظت بها إسرائيل، التي أكدت وجود أسلحة في السيارة. كما وردت أنباء عن اشتباكات في محيط السيارة التي تعرضت للهجوم. وجاء في بيان مُشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الشاباك:" تم تحديد مكان الخلية، بفضل معلومات استخباراتية مُحددة، فيما كانوا في طريقهم إلى تنفيذ عملية إطلاق نار". وكشف البيان، أن الاغتيال جاء بُعيد تنفيذ الخلية، التي لربما تنتمي إلى الجهاد الإسلامي، عملية إطلاق نار أولى، على معبر الجلمة، الفاصل بين جنين وإسرائيل. واتهمت إسرائيل الخلية، بتنفيذ عمليات إطلاق نار عديدة، على مستوطنات وجنود في المنطقة مؤخرا.

وفي أول تعليق رسمي إسرائيلي على الاغتيال، حيّا وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غلانت أجهزته الأمنية. وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي: " سنتخذ نهجًا هجوميًا واستباقيًا ضد 'الإرهاب'، وسنستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا، وسنجبي ثمنا باهظا من كل 'إرهابي' أو مرسله. سنطارد أعداءنا ونحاسبهم". وبحسب الإعلام العبري، فإن المخابرات الإسرائيلية كانت على علم بنية الخلية مُسبقا، وتابعت رصد ومراقبة السيارة التي استقلتها، منذ أن خرجت من مخيم جنين، صوب معبر الجلمة لتنفيذ عملية إطلاق النار. وبحسب التقرير في القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، فإن المخابرات الإسرائيلية، حذّرت الجنود المناوبين في المعبر، الاحتماء من نيران المهاجمين، الذين ما ان انتهوا من إطلاق النار صوب المعبر، حتى تم استهدافهم بالمُسيّرة.

"معادلة جديدة"

وذكر مصدر أمني إسرائيلي، أن "الجيش الإسرائيلي اقترح على الحكومة الإسرائيلية تصعيد الرد، لإعادة الردع في شمال الضفة، لتقرر الحكومة تغيير قواعد اللعبة، وإرساء معادلة جديدة ضد المُسلّحين في الضفة الغربية عامة، وجنين خاصة". ولذا، قال المصدر، "فإن الاغتيال لم يخرج إلى حيّز التنفيذ، إلا بعد موافقة وزير الأمن غَلانت عليه". ومضى يقول:" قرار الاغتيال جوًا اتُخذ، بعد محاولات المسلحين الفلسطينيين في جنين، إطلاق قذائف صاروخية باتجاه العمق الإسرائيلي". ورأى المصدر، أن المسلحين الفلسطينيين "أخطأوا التقدير، حينما ظنوا أن الجيش الإسرائيلي، سيقف متفرجا، إزاء تشغيل الألغام محلية الصنع". ورفض المصدر الادعاء الذي يفيد، بأن الاغتيال هو "انتقام"، مشيرا إلى أنه "إجراء وقائي واستباقي، لإحباط عمليات ولدرء التهديدات المُستقبلية". واضاف، "'الارهابيون' في مخيم جنين، أو أي مكان آخر في الضفة الغربية، ليسوا بمأمن، مُلمّحا إلى أن هذا الاغتيال الجوي، قد لا يكون الأخير، ومهددا:" إذا كان للاغتيال عواقب - فإن الجيش الإسرائيلي، مستعد لكل السيناريوهات".

وكجزء من التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، تُطارد إسرائيل منفذي العمليات المُسلحة الفلسطينيين، وتسعى إلى اعتقالهم، في عمليات عادة ما تنزلق إلى اشتباكات مُسلّحة، تُسفر عن مقتل فلسطينيين. لكن أول أمس، جُرح أيضًا 7 من عناصر الأمن الإسرائيلي في جنين. واليوم، رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "تعريض حياة مقاتلينا إلى الخطر"، وذلك في كلمة ألقاها، أمام الكنيست.

وهذه هي المرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية، قبل 20 عاما، التي تغتال فيها إسرائيل نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية، عبر غارة جوية. وأول مرة على الإطلاق، يتم فيها اغتيال عبر مُسيّرة. وكانت مروحية إسرائيلية قد أطلقت صواريخ صوب أرض زراعية في جنين أول أمس، تقع بالقرب من مبنى تحصّن به مسلحون. وهددت سرايا القدس، الجناح المُسلّح لحركة الجهاد الإسلامي إسرائيل، من أن إدخال الغارات في التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، "سيجعلها تُدخل أسلحة جديدة" هي الأخرى. علما أنها استخدمت الألغام والعبوات الناسفة شديدة الانفجار، في عملية جنين أول أمس.