الولايات المتحدة تعرب عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل،"نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة".

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن تقارير عن هجوم شنه إسرائيليون على قرية فلسطينية "مقلقة"

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، بعد إدانته مقتل أربعة إسرائيليين قبلها بيوم في مستوطنة عيلي: "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة".

وفي السياق سيوصي جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل(الشاباك) وزير الأمن يوآف غالانت بتوقيع عدة مذكرات اعتقال إداري للنشطاء الإسرائيليين من اليمين المتشدد المتورطين في أعمال شغب بالقرب من رام الله بالضفة الغربية بعد ظهر الأربعاء ، بحسب ما أعلنتههيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان"