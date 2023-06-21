لماذا شارك رئيس الشاباك بلقاء نتنياهو مع الزعيم الموحدين الدروز؟

هل كان يعرف الشاباك مُسبقا، بالمواجهات بين الدروز وقوى الأمن، في الجولان؟

كشفت الإذاعة العبرية مساء اليوم (الأربعاء)، السبب من وراء مشاركة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك، رونين بار، باللقاء الذي عُقِدَ في مقر رئاسة الحكومة في القدس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، الشيخ موفق طريف.

وللتذكير، فإن اللقاء جاء لتهدئة الخواطر، بين الدروز والأمن الإسرائيلي، بعد مواجهات بينهما، أعقبت احتجاجا للدروز، على وضع السلطات الإسرائيلية، عنفات الرياح في أراضيهم، بشكل أحادي الجانب. وأثارت مشاركة بار في اللقاء جدلا لدى البعض. وعزت مصادر ذلك، إلى معرفة الشاباك بشكل مسبق، بنية المُحتجين، "استخدام العنف" ضد قوى الأمن في المظاهرات.

وجاء في التقرير، أن رونين بار حذّر في محادثات مغلقة، من وجود "تنظيمات عنيفة" في صفوف المجتمع الدرزي في إسرائيل. لكنه نبّه أن دافع التنظيمات، ليس بالضرورة الحراك الاحتجاجي على العنفات، وإنما لدواع "قومية". وعلى عكس دروز الجليل، فإن دروز الجولان يرفضون الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.